María O'Donnell dejó sin palabras a un asesor de Milei en lo de Mirtha.

Juana Viale volvió a reemplazar a su abuela Mirtha Legrand en un nuevo programa de La Noche de Mirtha este último sábado 2 de mayo, donde contó con Luciana Geuna, Julián Weich, Miguel Boggiano y María O'Donnell como invitados.

El debate político era de esperarse con estos integrantes de la mesa, siendo uno de sus puntos más álgidos una discusión que tuvo lugar tras las críticas de Boggiano a cuestiones vinculadas a la gestión anterior, aunque terminó sin réplica alguna tras ser abordado por la conductora de De acá en más.

Los invitados de La Noche de Mirtha este último sábado 2 de mayo.

¿Qué dijo Boggiano en lo de Mirtha Legrand?

Tras una discusión sobre la existencia de las fundaciones y el rol que ocupan, el asesor de Javier Milei expuso que muchas veces el estado "se roba todo" y por eso se acude a las organizaciones sin fines de lucro. "¿Vos sabías que Messi había donado 60 respiradores artificiales (durante la pandemia) y lo dejaron en la Aduana? ¿Sabés por qué? Porque querían hacerlo con su propio proveedor, que tenían un negocio", sostuvo el economista.

Una vez termino de exponer su postura, María O'Donnell deslizó: "Como en Andis...". El silencio se apoderó del estudio y, tras varios segundos, Juana le preguntó a la periodista qué había pasado con el Andis. "Lo de Spanguolo, el titular de Andis del que surgieron las conversaciones. La causa judicial avanzó lo suficiente y están procesados por negociados con la compra de medicamentos de altísimo costo. Estaban intermediados por una red de gente que lucraba con eso".

Julián Weich intentó poner paños fríos y manifestó: "Lo que está mal, está mal, no importa el gobierno". Sin embargo, Boggiano siguió: "Lo que está mal, está mal. Lo que pasa es que hay circunstancias que favorecen o simplifican el robo. La obra pública es una, ese es uno de los motivos por los que Milei está tan en contra de la obra pública".

"Pero en vez de pararla, hagámosla bien", se mofó el histórico presentador de Telefe. "Estaba por decir eso", agregó Geuna, ambos riendo por lo disparatado que sonó lo esgrimido por Boggiano.