Cuenta DNI: descuentos en carnicerías en mayo 2026 y qué días ahorrar hasta 20%

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

Cuenta DNI se consolida como un recurso clave para acompañar el gasto diario. En mayo de 2026, la billetera virtual del Banco Provincia continúa ofreciendo una serie de beneficios que inciden de manera directa en la compra de alimentos, uno de los sectores más sensibles para el bolsillo. Y es una gran opción para ahorrar un poco de dinero en alimentos, algo clave para el día a día de cada familia.

Dentro de ese esquema de promociones, el descuento en carnicerías —extensivo también a granjas y pescaderías— aparece como el más utilizado por los usuarios. No solo destaca por el nivel de ahorro que representa, sino por su incidencia concreta en productos esenciales de la canasta básica. Y como en cada mes, Cuenta DNI comunicó que se podrá seguir gozando de este beneficio.

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en carnicerías en mayo 2026

Uno de los incentivos más aprovechados sigue siendo el reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías. A lo largo de todos los sábados del mes, los usuarios pueden obtener un 35% de ahorro en estos rubros, con límites de devolución establecidos por semana. Una posibilidad realmente muy especial que los usuarios buscan aprovechar, en búsqueda de poder realizar mayores compras.

Cuenta DNI brinda una gran ayuda para la compra de alimentos.

Por otro lado, los comercios de cercanía —como almacenes, verdulerías y pequeños negocios— brindan un 20% de descuento de lunes a viernes. Este beneficio resulta especialmente útil para las compras del día a día, ya que cuenta con un tope mensual unificado que facilita la planificación del gasto cotidiano. Una decisión que permite darle impulso al consumo en los comercios.

Más descuentos todos los días: el mapa completo de beneficios

Más allá de las carnicerías, Cuenta DNI despliega una batería de promociones que cubren distintos rubros: