Fuerza de la UE aborda un petrolero sancionado de la "flota fantasma" de Rusia en el Mediterráneo

Fuerza de la UE liderada por Italia aborda un petrolero sancionado perteneciente a la "flota fantasma" rusa en el Mediterráneo

Una ​misión naval de la UE liderada por Italia abordó el domingo un petrolero perteneciente a la denominada "flota fantasma" de ‌Rusia, la segunda operación de ‌este tipo en menos de dos semanas, en un momento en que Europa intensifica el control de los buques sospechosos de ayudar a Moscú a eludir las sanciones.

El Ministerio de Defensa italiano informó de que el Toa Payoh, un petrolero sujeto a sanciones de la UE, fue interceptado al oeste de la isla siciliana ​de Pantelleria mientras ⁠navegaba de Benín a Estambul.

El buque se había cambiado al ‌registro de Camerún tan solo la semana pasada, según ⁠una fuente familiarizada con la operación. ⁠Las autoridades marítimas iniciaron la inspección para verificar que el petrolero estuviera legalmente autorizado a enarbolar el pabellón de Camerún y que ⁠sus documentos de registro fueran válidos.

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La fuente señaló que la ​misión naval de la UE, denominada operación ‌EUNAVFOR MED Irini, no tenía autoridad ‌para incautar buques durante dichas inspecciones, por lo que el ⁠Toa Payoh no fue retenido.

No obstante, la documentación recabada durante el abordaje aún se estaba examinando y podría ser utilizada por las autoridades nacionales para una posterior incautación si fuera necesario.

El capitán ​del Toa ‌Payoh se negó inicialmente a cooperar con la misión de la UE, lo que llevó a un equipo de militares italianos a abordar el buque desde un helicóptero que despegó del Thaon di Revel, el buque insignia ⁠de la EUNAVFOR MED de la UE.

La inspección, llevada a cabo con el apoyo de un buque griego y un avión de patrulla marítima polaco, duró unas dos horas y concluyó sin incidentes, informó el ministerio.

Rusia no hizo ningún comentario inmediato al respecto.

La operación del domingo se produce tras el abordaje, el 20 de julio, del MV South ‌Star, otro petrolero vinculado a la "flota fantasma" de Rusia que fue inspeccionado por las fuerzas de la misión Irini ante la sospecha de que también navegaba bajo pabellón falso.

La Unión Europea ha impuesto sanciones a decenas de buques que, afirma, forman parte de una "flota fantasma" ‌utilizada por Rusia para eludir las restricciones a sus exportaciones de petróleo desde su invasión de Ucrania.

EUNAVFOR MED Irini es una misión naval de ‌la UE puesta ⁠en marcha en 2020 para hacer cumplir el embargo de armas de la ONU sobre Libia. Desde ​entonces, los gobiernos de la UE han ampliado su alcance, autorizándola a llevar a cabo abordajes de verificación.

Con información de Reuters