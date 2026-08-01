Dos jugadores surgidos de las inferiores de River Plate que Eduardo "Chacho" Coudet no tiene en cuenta en el plantel tienen serias chances de irse en este mercado de pases a otro club del fútbol argentino. De hecho, ambos son parte de los marginados del "Millonario" que entrenan en el predio de Cantilo y todo indica que no regresarán al primer equipo. Con este panorama, buscan otro destino y una institución apostaría por ellos.
Mientras tanto, el DT está en la cuerda floja por las caídas ante Aldosivi en Copa Argentina, Barracas Central de local y Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura. Este domingo 2 de agosto se verá las caras contra Rosario Central en el Estadio Más Monumental por la tercera jornada buscando revertir esta floja situación. Tanto Santiago Lencina como Ian Subiabre no forman parte de las listas de convocados y ahora se irían.
Quiénes son los dos borrados de River que pueden irse en este mercado de pases
Los mencionados son dos de los diez futbolistas que fueron borrados y que no son parte del elenco de Núñez en este momento. Ante esta situación, quien abrió conversaciones para contratarlos es nada más y nada menos que Tigre. El conjunto de Victoria que arrancó el Torneo Clausura con dos derrotas necesita levantar cabeza y busca cerrar refuerzos. Por este motivo, según informó el periodista Luciano García, inscribió sobre el final del mercado de pases al volante y al delantero mientras las tratativas siguen en curso para cerrar las condiciones.
Cuándo juega River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online
El "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet se enfrentará al "Canalla" este domingo 2 de agosto desde las 19.15 por la tercera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Más Monumental. El árbitro de este cotejo será Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. El antecedente más reciente entre ambos es del campeonato anterior donde, en Núñez, el local se impuso por 1 a 0 con un gol de Facundo Colidio para avanzar a la final del campeonato.
El fixture de River en el Torneo Clausura y la Sudamericana
- Fecha 3 - River vs. Rosario Central - domingo 2 de agosto a las 19.15.
- Fecha 4 - Tigre vs. River - fin de semana del domingo 9 de agosto con día y horario a definir.
- Octavos de final - ida - Copa Sudamericana - Independiente Santa Fe vs. River - miércoles 12 de agosto a las 21.30.
- Fecha 5 - River vs. Argentinos Juniors - fin de semana del domingo 16 de agosto con día y horario a definir.
- Octavos de final - ida - Copa Sudamericana - River vs. Independiente Santa Fe - miércoles 19 de agosto a las 21.30.
- Fecha 6 - River vs. Vélez - fin de semana del domingo 23 de agosto con día y horario a definir.
- Fecha 7 - Banfield vs. River - fin de semana del domingo 30 de agosto con día y horario a definir.
- Fecha 8 - River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - fin de semana del domingo 6 de septiembre con día y horario a definir.
- Fecha 9 - Atlético Tucumán vs. River - fin de semana del domingo 13 de septiembre con día y horario a definir.
- Fecha 10 - River vs. Huracán - fin de semana del domingo 20 de septiembre con día y horario a definir.
- Fecha 11 - Sarmiento vs. River - fin de semana del domingo 4 de octubre con día y horario a definir.
- Fecha 12 - Belgrano vs. River - fin de semana del domingo 11 de octubre con día y horario a definir.
- Fecha 13 - River vs. Estudiantes de Río Cuarto - fin de semana del domingo 18 de octubre con día y horario a definir.
- Fecha 14 - River vs. Racing - fin de semana del domingo 25 de octubre con día y horario a definir.
- Fecha 15 - Boca vs. River - fin de semana del domingo 1° de noviembre con día y horario a definir.
- Fecha 16 - Aldosivi vs. River - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a definir.