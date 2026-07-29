River Plate rescindió el contrato a un jugador que tenía una cláusula de 100 millones de euros y nunca debutó en Primera.

El mercado de pases también se mueve puertas adentro en River Plate. En plena reestructuración del plantel y a horas de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, la dirigencia rescindió el contrato de Alexander Woiski, uno de los proyectos por los que más apostó el club en los últimos años. El juvenil, que había firmado hasta 2027 y contaba con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, dejó Núñez sin haber disputado un solo minuto en Primera.

La salida refleja el cambio de rumbo que impulsa la dirigencia encabezada, con un plantel que todavía atraviesa un fuerte proceso de depuración de cara al segundo semestre. Mientras varios futbolistas continúan entrenándose al margen en el predio de Cantilo, el caso de Woiski marca el cierre definitivo de una apuesta que nunca terminó de despegar.

River Plate rescindió el contrato de Alexander Woiski

La noticia sorprendió porque Woiski era considerado una de las grandes apuestas del proyecto juvenil de River. Sin embargo, pese a tener contrato hasta diciembre de 2027, el club decidió finalizar el vínculo de común acuerdo para que el futbolista pueda continuar su carrera en otra institución.

La determinación forma parte de la reestructuración que atraviesa el plantel profesional y que ya provocó la salida de varios jugadores que no entraban en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet.

En este caso, la historia tuvo un desenlace llamativo: un futbolista blindado con una cláusula multimillonaria terminó marchándose sin siquiera debutar oficialmente con la camiseta del Millonario.

La historia de la apuesta que nunca despegó

River apostó fuerte por Woiski en julio de 2025, en pleno auge de los llamados "europibes" que comenzaban a aparecer en las juveniles de la Selección Argentina.

Nacido en Palma de Mallorca, con madre argentina y admirador de Lionel Messi y Julián Álvarez, el mediapunta despertaba ilusión por su proyección. Incluso había sido seguido por el Barcelona durante su etapa formativa en España.

Su fanatismo por River terminó inclinando la balanza cuando apareció la posibilidad de mudarse a la Argentina. Llegó con el pase en su poder desde Mallorca y fue presentado oficialmente junto a Marcelo Gallardo, Jorge Brito y Stefano Di Carlo en uno de los actos más simbólicos del mercado de pases de aquel año.

La cláusula de 100 millones que llamó la atención

La confianza que River depositó en el juvenil quedó reflejada desde el primer día. Tras la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid por 45 millones de euros, la dirigencia decidió blindar a Woiski con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra reservada para los proyectos considerados estratégicos dentro del club.

La decisión respondía al potencial que había mostrado durante su formación y a los antecedentes que incluían una convocatoria a la Selección Argentina Sub-20 para disputar el Sudamericano de 2025. Sin embargo, las expectativas nunca lograron trasladarse al campo de juego.

Pese a entrenarse en algunas oportunidades junto al plantel profesional, Alexander Woiski jamás logró meterse en la consideración de Marcelo Gallardo ni de Coudet. De hecho, nunca fue convocado para un partido oficial de Primera ni integró una concentración del equipo principal. Su participación quedó limitada exclusivamente a la Reserva.

Allí disputó apenas 18 de los 37 encuentros posibles, con solo ocho presencias durante la temporada 2026. Los números reflejan un ciclo que estuvo muy lejos de las expectativas generadas en su llegada.

Su único momento destacado con la camiseta de River

Aunque nunca consiguió continuidad, Woiski dejó un par de momentos destacados en la Reserva. El más recordado llegó en septiembre de 2025, cuando marcó el gol del empate 1-1 frente a Boca en el Superclásico de la categoría. Más tarde volvió a convertir únicamente ante Unión, en marzo de este año.

Ese fue prácticamente el saldo futbolístico de un paso que terminó siendo mucho más breve de lo imaginado.

Con apenas dos goles, sin minutos en Primera y tras perder terreno dentro del proyecto deportivo, River optó por rescindir el contrato y permitirle buscar un nuevo destino.