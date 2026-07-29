A qué hora juega River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

River Plate se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque por la fecha 2 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El partido estará dirigido por el árbitro Leandro Rey Hilfer y es clave para ambos conjuntos.

A qué hora es el partido de River contra Gimnasia: cómo llega cada equipo

River visitará a Gimnasia este miércoles desde las 19.15 hs, el encuentro se presenta como una oportunidad para ambos equipos, ya que podría ser la forma de no quedar relegados en la carrera por clasificar en los playoffs.

El Millonario y el Lobo comenzaron el certamen con caídas; el conjunto platense perdió contra Racing 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, mientras que River perdió ante Barracas Central 1 a 0 en el Monumental.

Más allá de comenzar con el pie izquierdo, Gimnasia viene con un desempeño aceptable, ya que continúa en la Copa Argentina, donde jugará octavos de final contra Riestra, mientras busca avanzar en la Tabla Anual para acceder a la Copa Libertadores o Sudamericana del año próximo.

Cuáles son las formaciones de River vs. Gimnasia

Las posibles formaciones de ambos equipos para el encuentro de este miércoles son

River Plate Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.



Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet. Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

¿Dónde ver el partido de River vs. Gimnasia de hoy?

El partido de Gimnasia y Esgrima La Plata vs. River Plate se transmitirá en vivo en televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play. También se podrá ver en la plataforma de streaming Disney+, aunque solo podrán disfrutarlo los usuarios que tienen contratado el servicio de transmisiones deportivas.