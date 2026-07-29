Paritarias camioneros en Arentina: aumento para agosto 2026 y el salario que cobran

Cuánto cobran los camioneros confirmado

Los trabajadores del transporte de cargas cobrarán en agosto de 2026 nuevos salarios luego del acuerdo alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del sector. La actualización modifica las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y alcanza a choferes, peones y el resto de las categorías comprendidas.

El entendimiento fue firmado por el sindicato que conduce Hugo Moyano junto con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Cuánto cobran los camioneros en agosto

Salarios de camioneros en agosto: cómo fue el acuerdo paritario

La actualización salarial surge de la revisión del acuerdo firmado previamente, que contemplaba una recomposición del 10,1% distribuida en seis tramos. Ante la evolución de la inflación, las partes retomaron las negociaciones para actualizar los salarios básicos del convenio y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

El acta paritaria ya fue presentada ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.

Con la nueva escala salarial, los salarios básicos de referencia quedan establecidos de la siguiente manera:

Conductor de Primera Categoría: $1.075.910,44.

$1.075.910,44. Conductor de Segunda Categoría: $1.056.737,31.

$1.056.737,31. Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante): $1.037.544,76.

$1.037.544,76. Peón de carga y descarga: $982.641,94.

$982.641,94. Chofer de camión blindado: $1.156.740,23.

Estos valores corresponden al salario básico de cada categoría y pueden incrementarse con adicionales previstos en el convenio colectivo, como viáticos, antigüedad, horas extras y otros conceptos remunerativos.

Salarios con aumento en agosto

Si bien el acuerdo salarial ya fue firmado entre el gremio y las cámaras empresarias, su aplicación definitiva quedará formalizada una vez que la Secretaría de Trabajo homologue el acta paritaria.

A partir de esa instancia administrativa, las empresas deberán liquidar los haberes de acuerdo con las nuevas escalas salariales establecidas para agosto de 2026. La actualización beneficia a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que regula la actividad del transporte automotor de cargas en todo el país.

El acuerdo alcanza a choferes de las distintas categorías, peones de carga y descarga, personal de logística y demás trabajadores incluidos en las escalas salariales del convenio.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

Al salario básico se suman distintos conceptos previstos por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, por lo que el ingreso final suele ser superior al monto de la escala.

Entre los principales adicionales figuran:

Antigüedad.

Viáticos.

Horas extras.

Kilómetros recorridos.

Permanencia fuera de residencia.

Adicionales específicos según la rama de actividad.

Bonificaciones propias de determinadas especialidades del transporte.

Por ese motivo, el salario que finalmente percibe un camionero puede variar según la categoría, la antigüedad, el tipo de transporte que realiza y las condiciones particulares de su jornada laboral.