Mauricio Arias hizo historia en Rusia: podio para Formosa y top 10 mundial en aguas abiertas

El nadador formoseño Mauricio Arias volvió a destacarse en el plano internacional al conseguir el tercer puesto en su categoría y finalizar entre los diez mejores de la clasificación general en los 10 kilómetros del X-WATERS Volga 2026 en Rusia, una de las competencias de aguas abiertas más prestigiosas del mundo. El deportista de 19 años fue el único representante argentino en una prueba que reunió a más de 150 nadadores de distintos países.

El resultado obtenido ratifica el crecimiento deportivo de Arias, quien llegó a la competencia tras consagrarse campeón del circuito Open Water Argentina 2025-2026. Su desempeño en el río Volga lo ubicó entre la élite de la disciplina, luego de completar un recorrido de alta exigencia técnica y física, marcado por las corrientes, el viento, la temperatura del agua y la estrategia de carrera.

El respaldo al deporte de alto rendimiento

La actuación del nadador también refleja un proceso de preparación sostenido durante los últimos años. Arias desarrolló gran parte de sus entrenamientos en la Piscina Olímpica de Formosa, inaugurada en 2025 con medidas reglamentarias internacionales y un sistema de climatización basado en geotermia y aerotermia. Además, utilizó el Parque Acuático 17 de Octubre, cuya pileta de olas le permitió recrear condiciones similares a las que enfrentó en las competencias de aguas abiertas.

A ese trabajo se sumó el acompañamiento mediante equipamiento deportivo y respaldo institucional, herramientas que hicieron posible su preparación y participación en el certamen internacional.

La competencia disputada en el río Volga reunió a algunos de los mejores especialistas del mundo en aguas abiertas. En ese escenario, Arias logró completar los 10 kilómetros dentro del top 10 de la clasificación general y alcanzar el tercer lugar en su categoría, un desempeño que consolida su evolución deportiva y lo posiciona entre los principales exponentes argentinos de la disciplina.

Su participación también representó a Formosa en uno de los eventos internacionales más importantes del calendario de aguas abiertas, llevando el nombre de la provincia y del país a los primeros puestos de la competencia.

Una inversión que genera oportunidades

El recorrido de Mauricio Arias pone de relieve el impacto que puede tener el acceso a infraestructura deportiva de calidad y a condiciones adecuadas de entrenamiento para el desarrollo de atletas de alto rendimiento.

La posibilidad de entrenar en instalaciones con estándares internacionales, contar con equipamiento específico y recibir acompañamiento para competir en el exterior permitió que un deportista surgido de un club local como Natalú pudiera medirse de igual a igual con algunos de los mejores nadadores del mundo y alcanzar un lugar en el podio de una competencia de nivel internacional.