Detienen a Lucía Sosa por la muerte de Isabella: los casos en los que también estuvo vinculada

Durante la tarde de este lunes y a una semana de la muerte de la pequeña Isabella, la Sub DDI de Mar Del Plata detuvo a Lucía Sosa, la madre de la bebé que murió en extrañas circunstancias y que causó conmoción al conocerse que es la tercera beba de la mujer que muere, mientras que otros cuatro hijos fueron dados en adopción y uno más, ahora, quedó en un hogar de niños provincial a la espera del avance de la investigación que lleva adelante el fiscal de Pinamar Juan Carlos Calderón. Este nuevo expediente analiza la llegada de la mujer, trasladada por un vecino, al hospital de Villa Gesell el lunes pasado con la niña en brazos, asegurando que se había broncoaspirado tomando la mamadera. Después de varios minutos de trabajo médico y de maniobras de RCP, confirmaron la muerte de la criatura y dieron parte informativo a la Policía Científica y a la Justicia que inició las investigaciones.

La autopsia determinó en primer lugar que la beba de 2 años murió por una hipoxemia, es decir una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco. Según el relato de Daniel, el papá de Isabella, cuando llegó a “la casa, la nena estaba tirada en la cama y la llevé corriendo a un taller vecino para que la lleven al hospital”. Además, tras el caso el hombre dijo haber “conocido de los casos anteriores a través de los medios de comunicación”. En este punto, Aguirre también contó que Lucía “me había dicho que tuvo dos hijos pero del resto yo no sabía nada” y confirmó que en las próximas horas llevará al otro hijo que tuvo con la mujer para realizar una cámara gesell.

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Previo a la detención de Lucía, la Justicia puso el ojo en los expedientes anteriores que involucran a esta mujer. En este caso, el primero data de 2013 cuando murió Candela, una beba de 6 meses hija de Sosa con un hombre llamado Hector Javier Picart. En ese momento se cerró como “muerte natural” pero otros tres hijos de esa pareja fueron dados en adopción. Sin embargo, los nombres de Lucía Sosa y Héctor Javier Picart volvieron a escena en 2018 cuando murió Yazmín, una beba de 11 meses hija de ambos. Allí fueron investigados en una causa que duró 2 años y finalmente fueron absueltos. El otro hijo que tenían también fue dado en adopción. Tras estar detenidos, fueron liberados y se mudaron a Villa Gesell donde después de algunos meses se separaron y Sosa rehizo su vida con Aguirre, con quien tuvo 2 hijos.

Tras la muerte de Isabella, uno de los citados a declarar fue la ex pareja de Sosa, Héctor Picart, quien detalló a la Justicia que luego de mudarse desde Mar del Plata, la mujer le contó que había hecho “dormir a la bebé” porque sufría mucho por síntomas respiratorios. Sin embargo, detalló que no la denunció porque ella lo amenazaba a él y así fue el final de la relación. Por otro lado, en el expediente de 2018, se encuentran varias declaraciones de médicos del Hospital Neonatal de Mar del Plata que señalan los constantes ingresos de Lucía Sosa con su beba, donde sospechaban de que la mujer sufría “Síndrome de Munchausen” y enfermaba o mal medicaba a su hija a propósito con el fin de tener que acudir a los médicos y mostrarse como la salvadora o heroína. Sin embargo, esas declaraciones no prosperaron y la mujer fue absuelta.

Ahora, tras la tercera muerte de una beba, hija de Lucía Sosa y en medio de una gran conmoción, la Justicia avanza para saber si se trató de una negligencia reiterada, de una mujer con problemas psiquiátricos o de una madre asesina serial. Mientras tanto, el Fiscal busca reunir lo antes posible todas las pruebas porque la sociedad reclama Justicia por la muerte de una beba que se podría haber evitado.