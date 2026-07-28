Exclusivo: quién es la figura de Hollywood que está detrás del proyecto petrolero en Malvinas

El proyecto Sea Lion para producir petróleo offshore al norte de las Islas Malvinas está a cargo de la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum, que tiene un 65% de participación, y de la inglesa Rockhopper, que posee el 35% restante. El encargado de diseñar y llevar adelante el proyecto petrolero, declarado ilegal por la Argentina, es el empresario Gideon Tadmor, que también es productor de cine de Hollywood.

Las compañías planean invertir en la primera fase alrededor de US$ 1.800 millones para alcanzar una producción de 55.000 barriles diarios de petróleo en Sea Lion, un yacimiento ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El Destape publicó imágenes del avance de obra de las instalaciones en tierra en Puerto Argentino. Según informaron las compañías, la primera producción de petróleo la prevén para el primer trimestre de 2028.

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La segunda fase de Sea Lion demandará para la próxima década una inversión superior a los US$ 2.300 millones, donde planean producir hasta 180.000 barriles diarios, una cifra considerable si se tiene en cuenta que la Argentina produce en la actualidad alrededor de 880.000 barriles/día incluyendo a Vaca Muerta.

Hollywood

Tadmor es un empresario y abogado recibido en la Universidad de Tel Aviv. Antes de fundar Navitas Petroleum en 2017, ocupó varios cargos en distintas compañías del sector energético como Avner Oil Exploration LP y Cohen Development Gas & Oil Ltd.

Fue una figura clave en el desarrollo del sector gasífero del Mediterráneo Oriental. Participó en 1999 del descubrimiento y desarrollo (desde 2004) de Yam Tethys, un campo gasífero offshore en el Mediterráneo que fue relevante para la producción de gas natural de Israel y que le abrió la puerta a los yacimientos gasíferos Leviatán y Tamar, que se encuentran en producción desde 2013.

Pero Tadmor también es productor cinematográfico y cofundador de Sipur Studios (antes con el nombre de Tadmor Entertainment), una productora de cine y televisión. En este rol, produjo películas de Hollywood como “Norman, el hombre que lo conseguía todo” (2016), protagonizada por Richard Gere, la película “Oh, Canadá” (2024), donde también actúa Richard Gere y Uma Thurman, y el documental “Are we good” (2025).

También fue el productor ejecutivo de “El abogado del mal” (2016), protagonizada por Keanu Reeves; del largometraje “Swiss Army Man” (2016); y “Mi mejor verano” (Summer ´03, 2018).

Otra película donde Gideon Tadmor fue co-productor fue en “Nuremberg el juicio del siglo” (2025).

Además, fue productor de “American Ultra” (Operación Ultra, 2015), protagonizada por Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. Tadmor participó en la producción de The Devil's Confession: The Lost Eichmann Tapes (2023), una serie de tres capítulos sobre el Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi capturado en 1960 en Buenos Aires.

En 2020, la productora Sipur Studios a cargo de Tadmor firmó un acuerdo con el histórico estudio MGM para producir y financiar series de televisión y formó parte del grupo de productoras que realizaron el documental “Volveremos a bailar” (We Will Dance Again de 2024), en vinculación con la BBC y a Paramount+, que relata el ataque de Hamás en el festival de música electrónica Nova el 7 de octubre de 2023, entre otras películas y documentales.

Reclamo argentino

El yacimiento Sea Lion (León Marino) fue descubierto en 2010. Lo llevan adelante Navitas, que también es el operador, y Rockhopper. Fue declarado ilegal por la Argentina. La Ley de Hidrocarburos N° 26.659 de 2011 prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino.

El año pasado, Rockhopper y Navitas concretaron la Decisión Final de Inversión (DFI), un paso clave que toman las empresas privadas para concretar proyectos.