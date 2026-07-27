Rusia bombardea Kiev y otras ciudades; Ucrania ataca zonas controladas por Moscú

Un bombero trabaja en el lugar de un ataque ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en una localidad identificada como Kiev, Ucrania

La capital ucraniana, ​Kiev, fue objeto de un ataque con misiles balísticos por parte del ejército ruso en la madrugada del domingo, informaron las autoridades locales, mientras ‌que otras regiones sufrieron ataques más ‌tarde ese mismo día, en los que murieron al menos seis personas.

Rusia dijo que algunas zonas de Ucrania bajo control de Moscú también habían sido objeto de ataques, y que cuatro personas habían fallecido en un ataque con drones ucranianos en la ciudad ucraniana de Jórlivka, ocupada por Rusia.

En su comunicado matutino, la Fuerza Aérea de Ucrania señaló que Rusia había lanzado siete misiles balísticos y 136 ​drones contra Ucrania durante ⁠la noche.

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En la ciudad de Chérnigov, al norte de Ucrania, un dron ruso ‌impactó en un supermercado, causando la muerte de dos personas, ⁠entre ellas un niño de 9 años, y dejando ⁠25 heridos, según los servicios de emergencia ucranianos.

"Se trata de un acto deliberado de terrorismo ruso que no tiene justificación militar", escribió el presidente Volodímir Zelenski en Telegram.

En ⁠la ciudad oriental de Járkov, una persona murió y otras 16 ​necesitaron atención médica tras un ataque con drones durante el ‌día, según el alcalde Igor Terejov en ‌Telegram.

Por otra parte, el gobernador regional, Ivan Fedorov, dijo que un ataque ⁠con bombas planeadoras causó la muerte de una persona e hirió a otras seis en la ciudad sureña de Zaporiyia, que ha sido objeto de intensos bombardeos en los últimos meses.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que se había ​declarado un incendio ‌en las plantas séptima y octava de un bloque de apartamentos en un barrio céntrico tras el ataque con misiles de la noche anterior. Tres personas resultaron heridas en la capital y las imágenes difundidas por los servicios de emergencia estatales mostraban vehículos en llamas.

En Sloviansk, ⁠uno de los varios objetivos del lento avance ruso por la región de Donetsk, en el este de Ucrania, la empresa nacional de petróleo y gas Naftogaz informó de que dos de sus empleados fallecieron en un ataque ruso mientras intentaban ayudar a los residentes afectados por un ataque anterior.

Zelenski ya había advertido el viernes de que era probable que se produjeran ataques rusos en las próximas 48 horas.

En Jórlivka, una ciudad situada ‌en la parte de la región de Donetsk ocupada por Rusia, el alcalde designado por Rusia, Ivan Prikhodko, dijo que cuatro civiles habían fallecido en un ataque con drones ucranianos. Prikhodko señaló posteriormente que un dron ucraniano había impactado contra un vehículo de emergencias, hiriendo a tres miembros del personal sanitario y a otro residente.

El sábado, ‌las autoridades nombradas por Rusia acusaron a Ucrania de atacar deliberadamente a civiles después de que 12 personas murieran en un ataque con drones contra un campamento de vacaciones en ‌una zona de ⁠la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado a civiles en la guerra desencadenada por la ​invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Han fallecido miles de civiles, la mayoría de ellos ucranianos muertos en ataques rusos.

Con información de Reuters