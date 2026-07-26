Salud pública: Formosa expande y fortalece sus programas sanitarios para garantizar la atención en todo el territorio

El Gobierno de Formosa fortalece la atención primaria de la salud mediante operativos sanitarios que acercan prestaciones médicas a las comunidades del interior provincial. En ese marco, un equipo del Hospital de Villa Escolar desarrolló una nueva jornada de atención integral en el centro de salud de la colonia Km 100, donde vecinos de la zona accedieron a consultas, controles, vacunación, entrega de medicamentos y otros servicios gratuitos.

La actividad forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano para garantizar que las prestaciones sanitarias lleguen a cada punto de la provincia, con especial atención a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos.

Durante la jornada, los profesionales realizaron controles de niño sano, una herramienta clave para evaluar el crecimiento y desarrollo infantil, detectar factores de riesgo y prevenir enfermedades. Además, fueron atendidos pacientes pediátricos que presentaban cuadros respiratorios y otras patologías estacionales.

Controles y seguimiento para todas las edades

En el caso de los adultos, las consultas estuvieron orientadas principalmente al seguimiento de personas con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial y diabetes, lo que garantizó los controles periódicos necesarios para mantener la continuidad de los tratamientos.

Al finalizar cada atención, los pacientes recibieron de manera gratuita los medicamentos indicados por los profesionales. También se entregaron métodos anticonceptivos y se otorgaron turnos para quienes debían continuar con estudios complementarios o consultas de mayor complejidad en el Hospital de Villa Escolar.

Vacunación y prevención del dengue

La directora del Hospital de Villa Escolar, Daiana Chacón, explicó en diálogo con Agenfor que durante el operativo también se revisaron los carnets de vacunación de niños y adultos para completar los esquemas correspondientes según la edad y las condiciones de salud de cada paciente.

"Fueron revisados los carnets de vacunación tanto de niñas, niños y adultos a fin de que puedan completar sus esquemas mediante la aplicación de las dosis correspondientes", señaló. Además, indicó que se distribuyeron repelentes entre los vecinos como parte de las acciones preventivas contra el dengue que el Gobierno provincial sostiene en todo el territorio.

"Se entregaron repelentes a los vecinos que concurrieron al centro de salud en el marco de las numerosas acciones contra el dengue que lleva adelante el Gobierno de Formosa en toda la provincia", afirmó.

La salud llega a cada comunidad

Chacón remarcó que estos operativos forman parte de un trabajo planificado que se realiza de manera periódica para acercar los servicios sanitarios a las familias que viven en las colonias y garantizar el seguimiento de los grupos con mayor vulnerabilidad.

"Estas acciones se llevan adelante de manera periódica y programada para acercar la atención sanitaria a las familias que residen en las colonias, principalmente para el seguimiento de niñas y niños, adultos mayores y embarazadas", sostuvo.

Asimismo, destacó que este acompañamiento permanente permite detectar de manera temprana situaciones que requieren intervención médica y asegurar una atención continua. "Estos controles permiten detectar oportunamente cualquier situación que requiera la intervención del equipo de salud y garantizar un acompañamiento continuo a quienes más lo necesitan", concluyó.