Formosa incorporó la teledermatología para aportar herramientas clave para especialistas en el territorio

El Gobierno de Formosa dio un nuevo paso en la incorporación de tecnología al sistema público de salud con la puesta en marcha de la primera consulta de teledermatología entre el Hospital Interdistrital Evita (HIEF) y el Hospital Distrital de Las Lomitas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, busca ampliar el acceso a especialistas para pacientes del interior, evitando traslados innecesarios y mejorando los tiempos de atención.

La médica dermatóloga del HIEF Tatiana Sosa explicó que esta modalidad "permite acercar la atención especializada a pacientes que se encuentran en hospitales alejados de la Capital, y así evitar traslados innecesarios y acortando los tiempos para arribar a un diagnóstico y tratamiento oportunos".

La primera experiencia se realizó mediante una videoconferencia en tiempo real entre ambos hospitales. Desde Las Lomitas participaron seis pacientes junto al director del hospital, Javier Trachta, y la médica generalista Liliana Viola, mientras que desde el Hospital Evita intervinieron los especialistas del Servicio de Dermatología.

Diagnósticos en tiempo real y trabajo conjunto

Durante la consulta fueron evaluadas patologías como lepra, leishmaniasis y otras dermatosis. Además del análisis de las historias clínicas y el examen dermatológico guiado, el equipo definió la conducta terapéutica para cada caso y otorgó turnos para cirugía ambulatoria a dos pacientes.

"Analizamos en conjunto cada caso, revisamos la historia clínica, realizamos el examen dermatológico guiado y definimos la conducta a seguir", señaló Sosa, y remarcó que la teledermatología fortalece el trabajo en red entre los distintos niveles del sistema sanitario y permite realizar seguimientos, orientar diagnósticos y determinar con mayor rapidez cuándo un paciente necesita una atención presencial.

"La teledermatología no reemplaza la consulta presencial, sino que la complementa. Es una herramienta que permite llegar antes al paciente, decidir mejor y derivar solo cuando realmente es necesario", afirmó.

Asimismo, destacó que esta modalidad beneficia tanto a los pacientes como a los equipos médicos del interior. "La posibilidad de que especialistas y médicos del interior trabajen simultáneamente mejora la calidad de atención, favorece la capacitación permanente de los equipos de salud y evita que muchos pacientes deban recorrer largas distancias para una primera evaluación", sostuvo.

Finalmente, Sosa valoró la decisión del Gobierno provincial de seguir incorporando herramientas tecnológicas al sistema sanitario. "Gracias a eso, hoy se puede acercar la atención dermatológica especializada a pacientes del interior, y así optimizar los tiempos de respuesta y garantizando una atención más equitativa, oportuna y de calidad", concluyó.