Colapinto en Hungría: en qué posición terminará, predicciones y pronóstico del Gran Premio de la F1, según la IA

La actividad de la décima primera fecha de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 no dio tregua en el exigente trazado del Hungaroring. Franco Colapinto vivió un viernes accidentado durante el inicio del Gran Premio de Hungría: el piloto argentino perdió el control de su monoplaza Alpine en la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2), provocando una bandera roja y finalizando la jornada de manera anticipada.

A pesar de la zozobra inicial por la intensidad de la maniobra, el nacido en Pilar llevó tranquilidad inmediata por radio a los ingenieros de su equipo. Ya de regreso en la zona de boxes, mantuvo una conversación con Flavio Briatore mientras los mecánicos comenzaban a evaluar el nivel de los daños en el auto para encarar el resto del fin de semana.

El traspié del viernes en tierras húngaras llega inmediatamente después de una muestra de carácter en el Gran Premio de Bélgica disputado en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. En aquella jornada, el argentino volvió a exhibir su capacidad de sobrepaso al escalar rápidamente hasta el octavo puesto, antes de cruzar la línea de meta en la décima posición y sumar una unidad valiosa para el campeonato.

Tras la competencia en Spa, en diálogo con la prensa y con el periodista Juan Fossaroli en la zona mixta, Franco expresó su conformidad con el trabajo realizado: “Contento, fue una buena carrera. Obviamente estoy feliz con el resultado por haber sumado un punto viniendo doce o trece, recuperé puestos”, analizó sobre su remontada tras la parada en los boxes.

En qué posición terminará Franco Colapinto según la Inteligencia Artificial

Con estos antecedentes sobre la mesa, las virtudes para recuperar terreno en carrera, la exigencia técnica del trazado de Hungría y el incidente del viernes, los principales modelos de Inteligencia Artificial realizaron una simulación del Gran Premio.

El algoritmo considera que el Hungaroring es un circuito donde clasificar bien resulta crucial debido a la dificultad para realizar sobrepasos. Sin embargo, pondera de forma positiva el ritmo de carrera constante que ha mostrado el Alpine cuando logra balancear la carga aerodinámica.

Pronóstico de la IA para la clasificación: Según el análisis predictivo, las secuelas del accidente del viernes y la pérdida de rodaje en tandas largas llevarán a Colapinto a largar la carrera del domingo entre los puestos 13° y 15° .

Según el análisis predictivo, las secuelas del accidente del viernes y la pérdida de rodaje en tandas largas llevarán a Colapinto a largar la carrera del domingo entre los puestos . Predicción para la carrera: A pesar de una largada desde la mitad posterior de la grilla, las herramientas tecnológicas prevén que, mediante una estrategia de paradas eficiente y aprovechando probables neutralizaciones (Safety Car), Franco tiene entre un 60% y 65% de probabilidades de finalizar entre el 10° y el 12° lugar.

En síntesis, la predicción de la IA ubica al argentino rozando la zona de puntos (10° a 11° puesto), ratificando su capacidad de recuperación incluso tras jornadas adversas de entrenamientos.

Horarios y cronograma del GP de Hungría 2026 para Argentina

Para seguir toda la acción de Franco Colapinto en el Hungaroring, los fanáticos deberán prestar atención a la grilla de horarios del fin de semana: