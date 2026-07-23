Colapinto mantiene una buena relación con Vowles.

A pesar de sus notables resultados en la presente temporada, Franco Colapinto todavía no tiene asegurado su asiento para el próximo año en la Fórmula 1. En las últimas fechas, Steve Nielsen manifestó que el buen rendimiento del pilarense no era suficiente todavía para asegurar su renovación en Alpine e incluso llegó a reconocer que se evalúan otras alternativas, algo que generó polémica en el paddock a tan solo unos días del cierre de la primera mitad del calendario.

En este contexto, el piloto argentino habría mantenido una reunión secreta con James Vowles durante el fin de semana pasado en el Circuito de Spa-Francorchamps. Así lo dio a conocer Motorsport tras el GP de Bélgica al informar que ambos mantuvieron una cena después de lo que había sido su reencuentro en el Festival de la Velocidad de Goodwood, lo que abrió la posibilidad al retorno de Colapinto a Williams para 2027.

De acuerdo con el informe de Roberto Chinchero para dicho portal, las dudas en torno a la permanencia del pilarense en la escudería francesa se fundan en el presunto interés de Fernando Alonso por volver a trabajar una última vez codo a codo con Flavio Briatore. Y es que, pasadas diez fechas desde el inicio del campeonato, el español no tuvo más que decepciones con la nueva era de Aston Martin liderada por Adrian Newey.

La poca eficacia del AMR26 llevó al asturiano a considerar abandonar el proyecto de Honda para tener su último baile con el equipo que lo hizo bicampeón del mundo, algo que se terminaría de concretar si el rendimiento del monoplaza no mejora en la segunda parte del año. De ahí que los acercamientos entre Vowles y Colapinto hayan llamado la atención, sobre todo porque el argentino tiene una cesión a Alpine, pero en el fondo sigue unido a la base de Grove.

Ahora bien, a esto se suma la posibilidad de que Williams libere uno de sus asientos en las próximas semanas, puesto que tanto Alex Albon como Carlos Sainz terminan sus contratos a final de la temporada. Es más, se sabe que ninguno de los dos está conforme con el rendimiento que tuvo la escudería británica en la nueva era de la F1, por lo que no se descarta la posibilidad de que un cupo se libere para 2027.

El británico le tiene mucho cariño al argentino.

La cesión de Colapinto a Alpine

Si bien actualmente representa a Alpine, lo cierto es que Colapinto no dejó de ser completamente un piloto de Williams, ya que las negociaciones a finales del 2024 se sellaron con una cesión por cinco temporadas. Como resultado de esto, el argentino podría llegar a tener una segunda etapa en la escudería británica cuando la cesión culmine en 2030, aunque todo está sujeto a las chances de una renovación con los franceses y la disponibilidad que haya en Grove.