La medida busca facilitar la comunicación de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal

La provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en materia de accesibilidad con la entrada en vigencia de la Ley N° 15.613, que obliga a incorporar pictogramas en todas las unidades del transporte público de pasajeros.

La medida busca facilitar la comunicación de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal y también introduce nuevas exigencias de capacitación para los conductores de colectivos.

La norma incorpora el artículo 47 bis al Decreto-Ley 16.378/57, que regula el transporte público bonaerense, y establece que las empresas prestatarias deberán señalizar el interior de los vehículos mediante pictogramas accesibles para identificar espacios, servicios e indicaciones durante el viaje.

Llegan los pictogramas a los colectivos de la provincia de Buenos Aires

Los pictogramas son símbolos visuales diseñados para transmitir información de manera sencilla y universal, una herramienta utilizada por personas con trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual u otras dificultades en la comunicación.

Con la nueva legislación, estos recursos deberán instalarse en las unidades de transporte público y también podrán extenderse a terminales, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al servicio en los municipios que adhieran a la iniciativa. El Poder Ejecutivo provincial será el encargado de proveer la señalización necesaria para esas instalaciones.

La ley también modifica el artículo 26 de la Ley Provincial de Tránsito (N° 13.927). A partir de ahora, quienes soliciten la licencia habilitante para conducir vehículos de transporte público deberán acreditar la aprobación de las capacitaciones que determine la autoridad de aplicación, entre ellas una formación específica sobre el trato adecuado a personas con discapacidad.

El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Luciana Padulo y contó con el respaldo del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. Tras la sanción de la ley, Marinucci afirmó que la administración comandada por Axel Kicillof busca "promover políticas públicas que garanticen el acceso universal al transporte", al considerar que la movilidad "también es un derecho". Además, sostuvo que la incorporación de pictogramas representa "un paso más en la construcción de una provincia más inclusiva, donde todas las personas puedan desplazarse con libertad, autonomía y seguridad".

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que los símbolos forman parte de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), herramientas que permiten compensar dificultades del lenguaje mediante símbolos gráficos de fácil interpretación. También se tomó como antecedente la experiencia implementada por la Línea 85, que incorporó este tipo de señalización en sus unidades en 2023 como parte de un programa de accesibilidad.