El nuevo y exclusivo lanzamiento de las Franuí Gold conquistó al mundo.

Franuí, la marca reconocida por sus icónicas frambuesas heladas bañadas en chocolate que nació en la Patagonia, volvió a revolucionar el mercado de los dulces con un lanzamiento que lleva su sabor a otro nivel. Se trata de Franuí Gold, una propuesta premium que apunta a consolidar su lugar en el mercado global.

Para darle vida a esta edición especial, la marca volvió a confiar en el prestigioso estudio Grupo Berro, que destacó: "Es un verdadero placer poner nuestra creatividad al servicio de una marca que tiene tan claro su rumbo, ofrece un producto único y trabaja con una pasión que se refleja en cada lanzamiento. Para Grupo Berro es un enorme orgullo acompañar el crecimiento de Franuí y haber tenido la oportunidad de diseñar también Franuí Gold".

El packaging de Franuí Gold refleja la esencia de su nombre: una estética elegante, refinada y tentadora que anticipa una experiencia gourmet. Esta presentación está pensada para los amantes del chocolate de alta calidad y la fruta seleccionada en su punto justo de madurez, que buscan un producto sofisticado y distinto.

La gran innovación de esta nueva edición es el cambio histórico en su fórmula tradicional. Por primera vez, Franuí reemplazó la clásica frambuesa patagónica por frutillas frescas cuidadosamente seleccionadas. Esto mantiene la esencia helada que caracteriza a la marca, pero eleva la propuesta al combinar las frutillas con una doble cobertura de chocolate blanco y un delicado chocolate caramel, que es chocolate con leche caramelizado.

La novedad de Franuí Gold es el cambio histórico de la frambuesa patagónica por frutillas.

Esta fusión única ofrece un contraste perfecto entre la frescura frutal y la cremosidad dulce del caramelo, generando una textura que promete conquistar a los paladares más exigentes. Franuí Gold se presenta así como una joya para quienes buscan un dulce que combine tradición, innovación y calidad superior.

El fundador de Rapanui se confesó fanático de Milei: "Lo esperé 70 años"

El fundador y CEO de Rapanui, Diego Fenoglio, salió en defensa cerrada del presidente, Javier Milei, al admitir que le "encanta" y que esperó un político así durante "70 años". Aun así, admitió que hay una cosa que no le gusta del estilo del mandatario.

Fenoglio admitió que Milei le encanta "doblemente". "Me encanta porque está reestructurando la Argentina desde desde adentro. Le está costando, porque no es nada simple después de 70 años de peronismo y radicalismo", consideró. La tradicional chocolatería de Bariloche estuvo en boca de la política años atrás por una situación curiosa, cuando la por entonces vicepresidenta Cristina Kirchner fue escuchada al final de la sesión en el Senado preguntando "á qué hora" cerraba Rapanui para llegar a comprar.

Según el CEO la tradicional chocolatería y heladería, esas dos fuerzas políticas "nos llevaron a tantas hiperinflaciones porque evidentemente no cuidaban en absoluto al que teóricamente decían que defendían, que era al laburante". "Emitiendo y emitiendo le sacabas plata al bolsillo de la gente", agregó en línea con el argumento de Milei.

Luego, reconoció que le tiene paciencia al Presidente aunque aún no se sienta la recuperación: "70 años esperé a uno como Milei. ¿No lo voy a esperar cuatro años? Yo lo espero cuatro años de acá a la China", dijo en diálogo con El Cronista Stream.