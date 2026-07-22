Paro de colectivos: el Gobierno cedió y destrabó el conflicto con la UTA por tres meses

Los choferes de colectivos y las cámaras empresariales que manejan las líneas en el AMBA llegaron a un acuerdo y se descarta paro de transporte para el próximo trimestre. Después de un mes de negociaciones que incluyeron el ya clásico tire y afloje entre el Gobierno y los empresarios, la administración de Javier Milei aumentó los subsidios y se destrabó el conflicto.

"Hubo una reunión informal con la UTA y a partir de los mayores costos reconocidos por la Secretaría de Transporte se nos otorgó más presupuesto y estuvimos en condiciones de hacer una propuesta”, celebraba en la previa un representante patronal. “Es de buen agrado del gremio”, aseguraron los representantes de los colectiveros sobre la propuesta salarial. De todas maneras, la audiencia se extendió por cuatro horas y cambiaron los términos del acuerdo.

De esta manera, se resolvió otorgar un aumento del 10,5% que se paga escalonadamente: 6,5% en julio, con un sueldo básico de $1.645.721, 1,9% en agosto y otro 1,8% en septiembre que deja el sueldo mínimo en $1.707.175. Además se acordó el pago de viáticos y un retroactivo de $175.000 dividido en tres cuotas. Las partes se deberán volver a encontrar en octubre, por lo que el horizonte de conflicto se patea recién para el último bimestre del año.

El escenario de un paro de colectivos en la zona metropolitana buscó ser evitado por el Gobierno aunque las autoridades de Transporte reconocieron que era parte de su estrategia estirar al máximo los plazos de discusión. Ya sobre el filo, el miércoles pasado el ministro de Economía Luis Caputo firmó la resolución que define la nueva estructura de costos para el transporte en la Ciudad y la Provincia.

Fue mediante la resolución 48/2026, publicada en el Boletín Oficial que actualizó la "tarifa técnica" en 1816 pesos por pasajero y aumentó los fondos en consecuencia. La fórmula incluye el costo actual del gasoil tras los incrementos registrados por la guerra en Medio Oriente.

“La semana pasada nos informaron los mayores costos de la actividad y los mayores subsidios correspondientes en función de una serie de ítems. Eso modificó y nos permitió acordar con el gremio. Si eso no pasa no estamos en condiciones”, reconocen en el sector privado.

Si bien el pasaje de colectivo aumenta todos los meses, ese incremento no impacta en el salario que reciben los trabajadores del sector. "El pasaje se viene actualizando de acuerdo a la jurisdicción. Provincia y Ciudad lo hacen todos los meses por inflación y Nación aumenta cada 60 días. No es un ajuste retroactivo necesariamente. Eso es para ajustar el aumento inflacionario. El aumento del 2% nos permite empatarle a la inflación”, señalan desde las empresas que advierten que la pérdida en la calidad del servicio que se observa con menos frecuencias, reducción de coches en circulación y rutas más cortas llegó para quedarse.

La última suba se dio a principio de mes, pagar el pasaje mínimo en los colectivos que circulan en el conurbano bonaerense vale $1060 y en CABA $820.