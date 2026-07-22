Festival de Mar del Plata: cuándo es, homenaje a Natalia Oreiro y por qué es Clase A

Se anunció el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya comenzó la cuenta regresiva para su 41ª edición, que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre. Bajo el lema "Donde el cine argentino dialoga con el mundo", el encuentro volverá a reunir estrenos, invitados nacionales e internacionales, homenajes y actividades especiales que buscarán reafirmar su lugar como el principal festival de cine de la región, a pesar de la actualmente escasa producción de películas argentinas.

La nueva edición llegará con una programación que pondrá el foco tanto en el patrimonio audiovisual como en el cine contemporáneo y reconocerá la trayectoria de destacadas figuras de la industria argentina. Además, el festival tendrá una presentación oficial abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los datos que refleja el crecimiento del evento es el interés de realizadores de todo el mundo. La convocatoria cerró con 1.127 películas inscriptas, lo que representa un incremento del 27% respecto de la edición anterior.

Como antesala del festival, el 19 de octubre se realizará la presentación oficial en el Palacio Libertad. El acto culminará con un concierto gratuito encabezado por el compositor Emilio Kauderer junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto". El espectáculo combinará música en vivo con imágenes de algunas de las películas cuyas bandas sonoras fueron compuestas por Kauderer para directores como Juan José Campanella y Adolfo Aristarain, ofreciendo un recorrido por algunas de las obras más recordadas del cine argentino.

Natalia Oreiro recibirá el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria

Como ocurre cada año, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entregará los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria. En esta oportunidad, una de las distinguidas será Natalia Oreiro.

La actriz, cantante y productora será reconocida por una carrera que trascendió las fronteras argentinas gracias al éxito de sus telenovelas en países como Rusia, Polonia e Israel, además de una destacada filmografía que incluye títulos como Cleopatra, Infancia clandestina, Wakolda, Gilda, no me arrepiento de este amor, Re loca, Hoy se arregla el mundo y La mujer de la fila. Junto a Oreiro también serán homenajeados el director Alejandro Agresti y el compositor Emilio Kauderer.

La programación también recordará al director Héctor Babenco al cumplirse 80 años de su nacimiento y diez años de su fallecimiento. El tributo incluirá la proyección de cuatro películas representativas de su carrera: Pixote, At Play in the Fields of the Lord, Corazón iluminado y Mi amigo hindú, además de un panel sobre su legado con participación de integrantes de su familia.

Babenco fue uno de los grandes nombres del cine latinoamericano y alcanzó reconocimiento internacional con títulos como El beso de la mujer araña, película que le valió una nominación al Oscar como Mejor Director y que consagró a William Hurt con la estatuilla al Mejor Actor.

Qué significa que el Festival de Mar del Plata sea Clase A

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata mantiene una distinción que lo convierte en un caso único en la región: es el único festival de América Latina con categoría A, reconocimiento otorgado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).

Esta clasificación agrupa a los festivales competitivos más prestigiosos del mundo y coloca al certamen argentino en el mismo nivel que eventos históricos como Cannes, Venecia y San Sebastián. Gracias a esa categoría, Mar del Plata se consolida cada año como una de las principales vidrieras para el cine argentino e internacional y como un punto de encuentro clave para realizadores, productores, distribuidores y público de todo el mundo.