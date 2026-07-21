Netflix sumó a su catálogo de julio 2026 "Sin Refugio", el thriller de acción británico que apuesta por una historia de supervivencia con un escenario poco habitual.

Dirigida por Nick McKinless y protagonizada por Scott Adkins, la producción sigue a un francotirador profesional que queda atrapado en un ático completamente vidriado mientras otro tirador intenta eliminarlo desde un edificio cercano.

Con una duración de 90 minutos, la película combina acción, suspenso y enfrentamientos a distancia, en una trama donde el protagonista debe encontrar la forma de escapar con escasa protección frente a un enemigo que no deja margen para el error.

¿De qué trata "Sin Refugio"?

La historia gira en torno a Sam Lorde, un francotirador experimentado que, tras una misión fallida, decide retirarse. Antes de abandonar su carrera, acepta un último trabajo, pero termina siendo víctima de una emboscada que lo deja encerrado en un lujoso penthouse de paredes de vidrio junto a su compañero Ken.

Sin posibilidad de ocultarse y con un francotirador rival que vigila cada uno de sus movimientos desde otro edificio, Sam deberá recurrir a toda su experiencia para sobrevivir a una serie de ataques mientras intenta descubrir quién está detrás de la operación.

Además de Scott Adkins, el elenco incluye a Alice Eve, Jack Parr, Mădălina Bellariu Ion, Alba De Torrebruna y Billy Clements. El guion fue escrito por Joshua Todd James, mientras que la dirección estuvo a cargo de Nick McKinless, quien debutó como director de largometrajes con esta producción.

Estrenada originalmente en 2024, "Sin Refugio" tiene una duración de 90 minutos y está dirigida a los fanáticos del cine de acción y suspenso. La película concentra gran parte de la tensión en un único escenario y en el duelo entre dos francotiradores.

Ficha técnica de "Sin Refugio"