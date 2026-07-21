El tatú carreta está catalogado como en peligro de extinción en Argentina.

En el Parque Nacional El Impenetrable, ubicado en la provincia del Chaco, se logró colocar un dispositivo de seguimiento satelital a un segundo ejemplar de tatú carreta (Priodontes maximus), reconocido como el armadillo más grande del mundo. Esta acción se suma al primer monitoreo realizado en 2023, consolidando un avance importante en la conservación de esta especie.

El tatú carreta está catalogado como en peligro de extinción en Argentina, por lo que cada paso para protegerlo resulta fundamental. El seguimiento satelital permite obtener datos precisos sobre sus movimientos y comportamientos, información clave para diseñar estrategias que aseguren su supervivencia en el Gran Chaco.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto Tatú Carreta, liderado por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que representa el primer estudio ecológico de largo plazo dedicado a esta especie en el país. Entre sus objetivos principales se destacan la comprensión del hábitat, los patrones de desplazamiento y las amenazas que enfrenta el animal.

Tras la captura, se colocó el dispositivo GPS y se realizó una evaluación sanitaria al ejemplar, que luego fue liberado en el mismo lugar para evitar alterar su conducta natural. El operativo contó con un equipo interdisciplinario integrado por investigadores, veterinarios y guardaparques, demostrando la importancia de la cooperación entre instituciones científicas y organismos estatales.

El tatú carreta cumple un rol ecológico fundamental, ya que actúa como una ingeniera de ecosistemas. Su actividad contribuye a mantener el equilibrio ambiental, y su desaparición podría afectar negativamente la dinámica de los ecosistemas chaqueños, alterando procesos naturales clave.

Sin embargo, el armadillo enfrenta múltiples desafíos para su conservación, como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los cambios en el uso del suelo. Por eso, el monitoreo satelital se presenta como una herramienta esencial para entender mejor sus movimientos y riesgos, permitiendo elaborar políticas públicas más efectivas.

El monitoreo satelital permite diseñar estrategias para asegurar su supervivencia.

Este segundo monitoreo en El Impenetrable representa un avance científico sin precedentes que fortalece el conocimiento sobre esta especie emblemática. La protección del tatú carreta depende en gran medida de la conservación de sus ambientes naturales, y este tipo de acciones son clave para garantizar su futuro.

El primer monitoreo de 2023: un paso histórico para la conservación

El proyecto comenzó con un hito en 2023 con la colocación del primer dispositivo satelital a un tatú carreta en El Impenetrable, Chaco. Esa acción sentó las bases para el estudio ecológico de largo plazo más importante sobre esta especie en Argentina, impulsado por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).

Ese primer ejemplar fue una hembra adulta. El operativo incluyó captura, evaluación sanitaria y liberación en el mismo lugar para no alterar su conducta. Participaron investigadores, veterinarios y guardaparques, demostrando que el trabajo en equipo es clave para avanzar en la conservación de especies amenazadas.

Los datos obtenidos permitieron conocer por primera vez los patrones de desplazamiento y uso del hábitat del tatú carreta en la región. Esa información resultó fundamental para diseñar estrategias de protección y comprender mejor las amenazas que enfrenta esta especie emblemática del Gran Chaco.