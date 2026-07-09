Secuestraron cuatro cabezas de ciervo en un bar del microcentro porteño

El ciervo de los pantanos es una especie protegida por CITES.

Cuatro cabezas embalsamadas de ciervo que desde hace años decoraban las paredes de The New Brighton, un bar tradicional del microcentro porteño, fueron secuestradas por la Justicia ante la ausencia de documentación legal que acreditara su tenencia.

El operativo se llevó a cabo en el local ubicado en Sarmiento al 600 y fue impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que detectó la irregularidad durante una inspección.

Entre los ejemplares retirados se encontraban un ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), dos ciervos dama (Dama dama) y un ciervo axis (Axis axis), todos embalsamados y exhibidos como parte de la ambientación del restaurante.

Los responsables del bar no pudieron presentar la documentación que justificara la tenencia legal de las piezas, por lo que el fiscal ordenó su secuestro en el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que regula la protección de estas especies.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Brigada Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y las cabezas fueron trasladadas a un depósito oficial para su resguardo.

El local no fue clausurado y siguió funcionando con normalidad.

Mientras que los ciervos dama y el ciervo axis pueden ser cazados legalmente bajo ciertas condiciones, el ciervo de los pantanos es una especie protegida y está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que concentra la atención principal de la investigación.

A pesar del operativo, el restaurante no fue clausurado y siguió funcionando con normalidad durante y después de la inspección. Tampoco se informaron imputaciones penales contra los responsables, aunque la causa podría derivar en sanciones administrativas y multas por incumplimiento de la normativa ambiental.

El caso tomó relevancia pública porque las cabezas no estaban ocultas ni eran parte de una colección privada, sino que formaban parte visible de la decoración de uno de los bares más emblemáticos de la ciudad.

El bar no pudo presentar documentación que justificara la tenencia.

Acerca del histórico bar The New Brigthon

The New Brighton, originalmente inaugurado como sastrería inglesa en 1908 y transformado en restaurante décadas después, es reconocido por su estética clásica con boiserie de cedro, vitrales y objetos históricos, y es un lugar habitual para filmaciones cinematográficas y televisivas.

Entre sus apariciones en pantalla, el salón fue escenario de una escena destacada de la serie Nada de Disney + protagonizada por Luis Brandoni, donde dos de las cabezas de ciervo secuestradas pueden verse colgadas en la pared durante una cena en el histórico local.