Desbaratan red que vendía animales silvestres por redes sociales

Los allanamientos permitieron rescatar aves, tortugas, peces y pequeños mamíferos.

Una investigación de casi dos años permitió desbaratar una organización dedicada a la venta ilegal de animales silvestres en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La banda promocionaba aves, reptiles y mamíferos por redes sociales y luego los enviaba mediante encomiendas hacia distintos puntos de la Argentina. Dos hombres fueron detenidos y otros dos quedaron supeditados a la causa.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional, luego de una denuncia vinculada a infracciones de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Las tareas de inteligencia incluyeron ciberpatrullaje, análisis de teléfonos y seguimientos que se extendieron durante 1 año y 10 meses.

Cómo operaba la organización dedicada al tráfico ilegal de fauna

Según detallaron los investigadores, uno de los implicados utilizaba redes sociales para ofrecer animales silvestres a la venta. Además, realizaba entregas presenciales en distintos puntos del conurbano bonaerense, especialmente en Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Con el avance de la investigación, los gendarmes lograron identificar a otros tres integrantes de la organización. Cada uno cumplía un rol específico dentro de la maniobra ilegal: cazar animales, acopiarlos de manera transitoria, distribuirlos por encomienda y comercializarlos tanto al por mayor como al por menor.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, que ordenó una serie de allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de Buenos Aires y Rosario.

Rescataron aves, tortugas y peces durante los allanamientos

En total, las fuerzas de seguridad allanaron ocho inmuebles: seis en territorio bonaerense y dos en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Durante los procedimientos rescataron 88 aves de distintas especies, 20 peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas.

Entre los animales hallados había loros habladores, cardenales, jilgueros, celestinos, reina mora, corbatitas y pepiteros, entre otras especies. También encontraron ocho aves sin vida y el cráneo de un antílope.

La investigación incluyó ciberpatrullaje y análisis telefónicos durante casi dos años.

También secuestraron marihuana, armas y municiones

Además de los animales, los efectivos secuestraron 2 kilos 633 gramos de marihuana, un rifle calibre .22 largo y cuatro armas de aire comprimido. También encontraron proyectiles calibre .22 y 9 milímetros, balines y nueve tramperas de madera utilizadas para la captura de aves.

Tras los allanamientos, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos por infracción a la Ley 22.421, mientras que otros dos fueron notificados y quedaron vinculados judicialmente a la investigación.

Los animales rescatados quedaron bajo resguardo de organismos especializados. En Buenos Aires intervino la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, mientras que en Santa Fe colaboró la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna. Los ejemplares fueron trasladados a un bioparque para recibir atención veterinaria y comenzar un proceso de rehabilitación.