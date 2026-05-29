Los 7 jugadores que se van de Boca tras la eliminación en la Libertadores

La derrota de Boca Juniors ante Universidad Católica de Chile que lo dejó afuera de la Copa Libertadores este jueves 28 de mayo por la noche tendrá sus consecuencias y varios futbolistas dejarían la institución a mitad de año. Más allá de que el "Xeneize" disputará igualmente la Sudamericana en la que puede cruzarse con el rival de toda la vida, lo cierto es que hay jugadores que tendrían las horas contadas. No son tantos referentes, pero sí habrá algunas bajas significativas.

El segundo semestre del año traerá para el elenco de La Ribera seguramente varios cambios que comenzarían con la posible partida de Claudio Úbeda. El DT tuvo unos meses para el olvido entre el torneo continental y el Apertura de nuestro país y podría encabezar la lista de los que se van. A él se le suman nombres importantes dentro del plantel que tendrán que buscar un nuevo destino para después del Mundial 2026.

Los 7 jugadores de Boca que se van tras la eliminación en la Libertadores 2026

Edinson Cavani

El delantero uruguayo de 39 años tendrá la oportunidad de decidir si es que sigue o no en el club después de no haber ganado títulos desde su arribo. Para colmo, los problemas físicos tampoco lo ayudaron con el correr de los años y no pudo afianzarse como titular. La realidad es que no está al 100% físicamente y podría dejar la institución en junio o en diciembre, una vez que termine su contrato con el club.

Exequiel "Changuito" Zeballos

El extremo de 24 años tendría todo arreglado para dejar el "Xeneize" y jugar en el Napoli, pero no hay nada oficial al respecto. Además, perdió la titularidad después de la aparición de Tomás Aranda y tampoco es una pieza fija para el entrenador. Su vínculo con Boca expira el próximo mes de diciembre y es uno de los candidatos a irse a mitad de año.

Edinson Cavani no seguiría en Boca tras la eliminación en la Copa Libertadores

Juan Barinaga

El lateral derecho que llegó proveniente de Belgrano de Córdoba perdió el puesto con Marcelo Weigandt y nunca más lo recuperó. Para colmo, este último también quedó relegado al banco de suplentes y posiblemente la dirigencia vaya por un 4 de jerarquía en el mercado de pases. El "Colo" fue más firme a la hora de marcar que de pasar al ataque, pero no pudo demostrar mucho más desde su arribo a la institución de La Ribera quedando en deuda con el hincha.

Williams Alarcón

El volante chileno que fue figura en Huracán no estuvo a la altura y sumó muy pocos minutos en el campo de juego. Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera y Santiago Ascacíbar estuvieron por encima suyo en consideración de Claudio Úbeda y tendría los días contados en Boca. Según trascendió, hubo sondeos desde el exterior y la dirigencia estaría dispuesta a negociar por su salida.

Agustín Martegani

El mediocampista zurdo de 25 años con pasado en San Lorenzo no rindió de la mano de Miguel Ángel Russo y tampoco con el "Sifón". Su poco rodaje en el "Xeneize" puede derivar en su salida en el mercado de pases venidero más allá de que su contrato con el club expira en diciembre del 2028. Hasta el momento no trascendió si es que hubo sondeos concretos por él, pero es muy probable que no siga.

Tomás Belmonte

El mediocampista es mayormente suplente, pero en las pocas chances que tuvo de demostrar su nivel no rindió como el técnico esperaba. Todo indica que la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme esperará propuestas desde el extranjero para llevarse al futbolista. Un detalle no menor es que hay una importante cantidad de jugadores en su puesto y esto deriva en que no tenga lugar.

Kevin Zenón

El extremo de 24 años que tuvo un muy buen rendimiento cuando llegó a Boca, perdió rodaje y nivel con el paso del tiempo. Posteriormente, el exhombre de Unión de Santa Fe perdió el puesto y es uno de los firmes candidatos a irse del club si es que llega una oferta cercana a los ocho millones de dólares.

Lucas Janson

El exjugador de Vélez Sarsfield es otro de los relegados por el cuerpo técnico de Úbeda como también lo fue para Miguel Ángel Russo. Tuvo su oportunidad ante las lesiones de los delanteros a principios del 2026 pero no pudo aprovecharlo. De hecho, con el regreso de futbolistas como Miguel Merentiel o el arribo de Adam Bareiro y el presente de Exequiel "Changuito" Zeballos, no tuvo lugar.

El extremo que arribó desde Vélez transita una actualidad similar a la de Martegani y Zenón: tuvo muy pocos minutos, tanto con Russo como con Úbeda. Muy relegado, apenas disputó algunos encuentros a comienzos del 2026 porque casi todos los delanteros estaban lesionados. Sin ritmo, desequilibrio, goles ni asistencias, le buscarán otro club al atacante de 31 años, para deshacerse así de uno de los diez contratos más altos del plantel profesional. El ex Tigre jamás rindió bien con la camiseta de Boca, por lo que quedó muy por detrás de Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Tomás Aranda y Edinson Cavani en los últimos tiempos.