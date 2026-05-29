Primavera boreal seca y con temperaturas récord deja a algunas zonas de Inglaterra sin agua

Varios funcionarios reparten agua en la ciudad turística costera de Whitstable, Reino Unido.

Por Yann Tessier ​y Sam Tabahriti

WHITSTABLE, Inglaterra. 29 mayo (Reuters) - Miles de hogares del sureste de Inglaterra se quedaron ‌sin agua o ‌sufrieron una baja presión durante la ola de calor sin precedentes de esta semana, ya que la elevada demanda, tras una primavera boreal seca, puso de manifiesto las deficiencias de la anticuada infraestructura británica.

La interrupción afectó a más de 20.000 ​personas en su ⁠momento álgido, incluidas unas 8.000 que se ‌quedaron sin suministro en la localidad costera ⁠de Whitstable, según declaró ⁠Matthew Dean, responsable de incidentes de South East Water, y la gente hizo cola el viernes para ⁠conseguir suministros de agua de emergencia.

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Reino Unido, ​al igual que gran parte de ‌Europa, se ha visto afectada ‌por una ola de calor durante la ⁠última semana, lo que ha avivado la demanda de agua, mientras que los niveles de precipitaciones muy por debajo de la media en ​marzo y ‌abril dejaron algunos embalses bajo presión, según la Agencia de Medio Ambiente.

En los últimos años ha ido creciendo el malestar por la falta de inversión en las redes ⁠por parte de las empresas de agua privatizadas, lo que ha provocado vertidos de aguas residuales de forma habitual.

En Whitstable, muchos negocios se vieron obligados a cerrar durante una de las semanas más concurridas del año, que coincidió con las vacaciones escolares.

"Si no ‌puedes lavarte las manos, no puedes preparar comida", dijo consternado Mark Kidd, propietario de una cafetería, señalando que en las zonas más cálidas del mundo se logró mantener el suministro de agua.

George, un residente ‌local, culpó al proveedor local South East Water, que ya está siendo investigado por el regulador Ofwat por ‌cortes en ⁠otras partes de su red a principios de este año.

"No quiero que ninguna ​de las empresas de agua empiece a culpar al cambio climático o al consumo por su falta de inversión", afirmó.

(Editado en español por Carlos Serrano)