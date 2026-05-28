Alerta por ébola: cuál es la situación en Argentina y la medida clave ante la amenaza en el país

Ébola: cuál es la situación en Argentina y la medida clave ante la amenaza en el país

La reciente alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un nuevo brote de ébola Bundibugyo en África encendió las alarmas internacionales y generó preocupación en distintos países, incluida la Argentina. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) nacional identificó embarcaciones procedentes de estas regiones africanas consideradas de riesgo y se adoptaron medidas preventivas. En este marco, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA aclaran que la enfermedad no representa un riesgo inmediato para Argentina.

Especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicaron un informe sobre la situación actual en el país, ante el brote de ébola en África y transmitieron tranquilidad a la población. “No hay que entrar en pánico. La enfermedad por ahora está localizada en Uganda y el Congo, y Argentina no tiene vuelos directos a esos países”, subrayó la Dra. Mónica Foccoli, jefa de la División Infectología del Hospital de Clínicas, aunque advirtió que es fundamental mantenerse informado y consultar ante cualquier duda.

Paralelamente, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) identificó embarcaciones procedentes de regiones africanas consideradas de riesgo por el brote de ébola y debió adoptar medidas preventivas oportunas para resguardar la salud de la población, en coordinación con la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. En total, se detectaron tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo, operando bajo bandera de Grecia y Liberia.

Ébola: cuál es la situación en Argentina y la medida clave ante la amenaza en el país

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, detalló que la identificación de embarcaciones provenientes de zonas de riesgo permitió activar los protocolos correspondientes y anticipar posibles amenazas. “Se lleva a cabo siempre el mismo protocolo. Los barcos son examinados en caso de que haya personas sintomáticas, cualquiera sea la enfermedad infectocontagiosa. Si no hay síntomas, se espera que pasen los períodos de ventana. Si no aparecen síntomas, se los deja circular”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud.

Las medidas preventivas incluyeron acciones coordinadas entre Sanidad de Fronteras y la Prefectura Naval Argentina: controles sanitarios a bordo, exigencia de declaraciones juradas y la implementación de medidas específicas para evitar el desembarco de tripulaciones en caso de riesgo.

Qué es el ébola

“El ébola es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso que pertenece al grupo de las fiebres hemorrágicas. En cuadros graves desencadena sangrados fuertes y tiene una alta mortalidad, que puede superar el 50%”, explicó Foccoli. Según los especialistas, el principal reservorio del virus son los murciélagos frugívoros, y el contagio se produce por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de animales o personas infectadas. Por ello, la recomendación central es evitar cualquier exposición a fluidos corporales de personas infectadas, ya que esa es la vía más frecuente de transmisión.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición. La enfermedad se desarrolla en dos etapas: una inicial, con fiebre, dolor muscular, debilidad, fatiga y cefalea; y una segunda fase en la que pueden surgir complicaciones hemorrágicas graves. En cuanto al tratamiento, Foccoli aclaró que el abordaje es sintomático, ya que actualmente no existe una terapia específica contra la enfermedad. “En 2014 se probaron distintas alternativas, pero no dieron resultados”, recordó. Asimismo, señaló que si bien existe una vacuna, la variante Bundibugyo que circula actualmente es diferente, por lo que no hay una vacuna específica para este brote.

