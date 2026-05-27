Portero danés Schmeichel se retira debido a una lesión de hombro

Foto de archivo de Kasper Schmeichel del Celtic antes de un partido por la Premiership escocesa

El ​portero de la selección danesa y del Celtic, Kasper Schmeichel, anunció el miércoles su retiro del ‌fútbol profesional tras no ‌recuperarse por completo de una grave lesión en el hombro.

El danés, de 39 años, sufrió la lesión durante la derrota de Dinamarca ante Portugal en los cuartos de final de la Liga de Naciones en marzo de 2025, y siguió jugando después de ​que su equipo ⁠hubiera agotado todos sus cambios.

El problema se agravó ‌en la derrota del Celtic ante el ⁠Stuttgart en la Europa League, ⁠en febrero. Su último partido con el club fue la derrota 2-1 ante el Hibernian en la Premiership escocesa, ⁠el 22 de febrero, y su contrato expira ​el próximo mes.

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"Cuando mi contrato con ‌el Celtic expire en junio, ‌pondré fin a mi carrera futbolística activa. Es ⁠una decisión que se ha tomado por mí", declaró Schmeichel a TV 2 Sport en Parken.

"He consultado con varios cirujanos y expertos en relación con ​mi hombro, ‌y me han dicho que no debo esperar volver a jugar al fútbol al más alto nivel. Lo he pensado mucho, pero creo que ahora es el momento adecuado".

Schmeichel disputó ⁠120 partidos con la selección de Dinamarca y participó en los Mundiales de 2018 y 2022, además de ayudar a su país a alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2020.

Comenzó su carrera en el Manchester City, pero su etapa más larga la vivió en el Leicester City, ‌donde disputó 479 partidos y ganó la Premier League en la temporada 2015-16 y la FA Cup en 2021.

Posteriormente pasó por Niza y Anderlecht antes de fichar por el Celtic, donde disputó 39 partidos esta temporada en ‌todas las competiciones. Con el Celtic ganó dos títulos de la Premiership escocesa y una Copa de la Liga.

"Creo ‌que todo el ⁠mundo sueña con despedirse en el campo, pero no siempre se consigue lo que ​se quiere", afirmó. "Me hubiera gustado mucho tener solo un partido, pero por desgracia no pudo ser".

Con información de Reuters