Es como caminar por Holanda, pero en el medio de Buenos Aires: el pintoresco barrio que pocos conocen.

Buenos Aires tiene rincones capaces de desorientar incluso a quienes creen conocer la ciudad de memoria. Entre avenidas transitadas, colectivos y el ritmo frenético cotidiano, existe un pequeño barrio que parece detenido en otra época y que, por momentos, se siente más cerca de Europa que de la Capital Federal.

Se trata de “Las Mil Casitas”, un conjunto de viviendas históricas ubicado en la zona de Liniers que, pese a estar rodeado por la dinámica porteña, conserva una atmósfera completamente distinta. El lugar sorprende apenas uno entra: calles tranquilas, fachadas similares, casas bajas de inspiración europea y una sensación de calma poco habitual en Buenos Aires.

La historia de este rincón porteño se remonta a comienzos del siglo XX, en una Buenos Aires que crecía alrededor del ferrocarril y necesitaba nuevos espacios residenciales para trabajadores y familias de clase media. Fue entonces cuando surgió este conjunto habitacional inspirado en modelos urbanos europeos, especialmente en la arquitectura holandesa.

Las viviendas fueron diseñadas con una estética homogénea: casas de dos plantas, techos inclinados, ventanas altas y pequeños jardines que todavía hoy conservan gran parte de su identidad original. El resultado es un paisaje urbano muy distinto al típico perfil porteño de edificios altos y avenidas comerciales.

El contraste que lo vuelve único

Parte del encanto de Las Mil Casitas tiene que ver justamente con el contraste. A pocos minutos de zonas muy transitadas, el barrio mantiene una tranquilidad difícil de encontrar en otros sectores de la ciudad. El ruido baja, el tránsito desaparece y las calles parecen pensadas más para caminar que para circular rápido.

Muchos visitantes aseguran que recorrerlo produce una sensación extraña, como si el tiempo avanzara de otra manera. Esa mezcla entre nostalgia, arquitectura histórica y calma barrial convirtió al lugar en uno de esos secretos urbanos que empiezan a circular cada vez más en redes sociales y entre quienes buscan descubrir una Buenos Aires menos turística.

Es como caminar por Holanda, pero en el medio de Buenos Aires: el pintoresco barrio que pocos conocen.

Dónde queda este rincón europeo de Buenos Aires

El barrio de Las Mil Casitas se encuentra entre las calles Carhué, Cosquín, Tuyutí, Humaitá y Lisandro de la Torre, muy cerca de General Paz y del centro de Liniers.