España llora para el Mundial 2026: una joya de Barcelona es baja y Yamal se perdería el debut

La Selección de España pierde joyas para el Mundial 2026.

La Selección de España llega muy complicado físicamente al Mundial 2026, dado que sus principales figuras le dan malas noticias al entrenador Luis de la Fuente. Mientras que Lamine Yamal sigue en duda para los dos primeros partidos, otra figura de Barcelona como Fermín López quedó directamente descartado para el torneo.

"La Roja" llega como uno de los máximos candidatos al título en el certamen a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, dos de sus principales armas ofensivas preocupan al cuerpo técnico de cara a los choques por el Grupo H.

Fermín López, la perla de Barcelona que se perderá el Mundial 2026 con España.

Por un lado, Yamal se recupera de una lesión en el isquiotibial que lo dejaría al margen de los cruces con Cabo Verde el 15 de junio y tal vez del de Arabia Saudita el 21. Recién reaparecería ante Uruguay el 26. Por su parte, el club catalán comunicó que Fermín padeció la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, que lo dejará entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas.

La Selección de España también dejará fuera de la lista final de 26 jugadores a un histórico como Daniel Carvajal, el lateral derecho de Real Madrid. El director técnico, De la Fuente, define por estas horas la nómina definitiva, que será anunciada oficial por la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) el lunes 25 de mayo. La búsqueda ahora será dejar atrás los últimos tres fracasos en las ediciones de Brasil 2014 (eliminado en la fase de grupos), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (octavos de final).

La posible lista de España para el Mundial 2026

Arqueros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Defensores: Pedro Porro, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Dean Huijsen y Robin Le Normand.

Mediocampistas: Rodri, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Marc Bernal, Martín Zubimendi, Dani Olmo, Álex Baena y Gavi.

Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzábal, Ferran Torres, Álvaro Morata y Borja Iglesias.

El fixture de España en el Mundial 2026

España vs. Cabo Verde:

Fecha : Lunes 15 de junio.

: Lunes 15 de junio. Estadio : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EE. UU.).

: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EE. UU.). Horario: 13 horas de Argentina / 18 de España.

España vs. Arabia Saudita:

Fecha : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Estadio : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EE. UU.).

: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EE. UU.). Horario: 13 horas de Argentina / 18 de España.

Uruguay vs. España: