Encuesta a empresarios: advierten por la caída de ventas y piden intervención del Estado

Los empresarios mantienen un firme apoyo al Gobierno de Javier Milei aunque al tope de sus preocupaciones se encuentra la caída de ventas, la dificultad para sostener aumentos salariales, la rotación de los empleados y piden mayor intervención estatal pero con baja de impuestos. Al menos eso es lo que se resume de dos encuestas realizadas a los responsables del sector privado a las que accedió El Destape.

Hoy el 30% analiza que el estancamiento económico y la caída de ventas es el principal problema que atraviesa la actividad mientras que le sigue con un 16% el aumento de costos y servicios. El 54% pide mayor intervención del Estado. Las cifras surgen de las más de 80 respuestas registradas de CEOs, dueños, presidentes y gerentes de grandes firmas que relevó la consultora Polimetría. La necesidad de crédito productivo es transversal según lo marca el 73,7% de los entrevistados que lo consideran muy necesario.

En materia laboral, otro estudio captó la proyección de decisiones vinculadas al mundo laboral y de contratación de personal. La consultora Adecco midió las perspectivas entre sus clientes que van de 100 a más de 1000 empleados. Hoy el principal problema es retener al personal que busca mejores sueldos. Las pretensiones salariales representan el 36% de los principales desafíos que atraviesan las grandes firmas respecto a su dotación de empleados. La consultora completa que la mejora salarial es el principal motivo por el que las personas buscan cambiar de trabajo en este momento, por encima de otros aspectos. En esa línea, el 35% de las empresas considera que aumentará la rotación por este motivo.

Si bien el 44% marcó que contratará personal este año, el 60% de esas contrataciones será para puestos senior o semi senior, es decir, personal altamente calificado, con experiencia y/o para puestos altos. Los puestos junior tendrán un interés mejor este año, debajo del 30%.

“El mercado laboral enfrenta un año de estabilidad macro, tensión micro y reconfiguración profunda. Las expectativas de contratación se mantienen mayormente estables, con señales de crecimiento selectivo”, concluye el informe.

La Reforma Laboral es la medida que encuentra mayor aceptación y respaldo entre los CEOs y dueños de compañías. Un 27,5% la considera muy buena y otro 45% le parece buena según Polimetría. La percepción coincide con el estudio de Adecco en el cual el 41% considera positiva para las empresas.

“Hay un marcado apoyo de los privados al Gobierno Nacional y tienen una agenda común en torno a la medidas económicas e impositivas, pero aparecen matices: el valor del dólar, que divide aguas, la falta de crédito, de infraestructura y finalmente la necesidad de reactivar la economía”, analiza ante El Destape Patricio Mouche de Polimetría.

Respecto al tipo de cambio se percibe una marcada polarización, el 42% ve una devaluación por delante mientras que la otra mitad vislumbra estabilidad.