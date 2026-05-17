Administración rusa de la central nuclear de Zaporiyia denuncia bombardeos ucranianos

La administración de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, nombrada por Rusia, dijo el domingo que las fuerzas ucranianas habían bombardeado parte de las instalaciones por segundo día consecutivo, dañando un taller de transporte, aunque sin provocar interrupciones en el funcionamiento de la central.
La dirección, en un mensaje publicado en la aplicación de mensajería Telegram, dijo que el incidente no causó heridos. El techo del taller resultó dañado, al igual que los autobuses destinados al transporte del personal, y se rompieron las ventanas de un edificio de comunicaciones cercano.
El ejército ruso se hizo con el control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa con seis reactores, en las semanas posteriores a la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Cada bando acusa regularmente al otro de llevar a cabo acciones militares que comprometen la seguridad nuclear.
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La dirección de la central dijo el sábado que un dron ucraniano cayó cerca de las unidades de potencia de la instalación, pero no detonó y las operaciones en la central continuaron con normalidad.
La central de Zaporiyia ha sido alcanzada varias veces por drones desde el inicio del conflicto. No genera electricidad, pero debe seguir funcionando para mantener refrigerado el combustible nuclear.
Con información de Reuters