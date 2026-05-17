Ataques israelíes causan la muerte de cuatro personas en Gaza, dicen servicios médicos

Funeral de palestinos muertos en un ataque israelí, según personal médico, en la ciudad de Gaza.

​Ataques israelíes causaron la muerte de al menos cuatro palestinos en la Franja de Gaza el domingo, informaron fuentes ‌sanitarias.

Israel ha intensificado sus ataques ‌en Gaza en las últimas semanas, desde que detuvo sus bombardeos conjuntos con Estados Unidos sobre Irán, redirigiendo sus ataques hacia el devastado territorio palestino donde, según el ejército, los combatientes de Hamás están reforzando su control.

Los servicios médicos informaron de que un ataque israelí mató el domingo a un palestino cerca ​de un puesto policial ⁠en Jan Yunis, en el sur de la Franja de ‌Gaza. El ejército israelí dijo que había abatido ⁠a un miliciano que representaba una ⁠amenaza inmediata para las fuerzas que operaban en la zona.

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Por otra parte, los médicos de Gaza afirmaron que otro ataque aéreo israelí mató ⁠al menos a tres personas en un comedor comunitario ​cerca del Hospital Al-Aqsa en Deir Al-Balah, ‌en la zona central de Gaza. ‌El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ese incidente.

El ⁠sábado, el ejército israelí dijo que Izz al-Din al-Haddad, jefe del brazo armado de Hamás en la Franja de Gaza, había muerto en lo que describió como un ataque preciso sobre ​la ciudad ‌de Gaza el viernes. Hamás confirmó la muerte de Haddad, pero no llegó a amenazar con represalias.

Más tarde, el domingo, el ejército israelí dijo que también había matado a Bahaa Baroud, comandante del Cuartel General de Operaciones de ⁠Hamás, en un ataque aéreo el sábado, acusándolo de planear múltiples ataques inminentes contra soldados y civiles israelíes, especialmente en las últimas semanas.

El ejército dijo que Baroud representaba una amenaza inmediata y fue blanco de un ataque preciso, agregando que se tomaron medidas previas para reducir los daños a la población civil, incluido el uso de munición de precisión ‌y vigilancia aérea.

Las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron que Baroud, junto con otra persona, murió en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo su automóvil en la ciudad de Gaza.

Israel y Hamás siguen en un punto muerto en las conversaciones indirectas para avanzar ‌en el plan de posguerra para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinado a poner fin a más de dos años de combates.

Unos ‌870 palestinos han ⁠muerto en ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre, según cifras que no distinguen entre ​combatientes y civiles. Cuatro soldados israelíes fueron asesinados por milicianos durante el mismo periodo. Hamás no revela las cifras de bajas entre sus combatientes.

Con información de Reuters