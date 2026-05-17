El plan de la Selección Argentina para preparar al Mundial 2026: dónde concentra

El conjunto argentino ultima detalles para lo que será su viaje a Estados Unidos y disputar amistosos y el Mundial

A menos de un mes para que el Mundial 2026 se quede con la atención de todos los hinchas, la Selección Argentina tiene diseñado un plan que le será de gran utilidad para afrontar la preparación de los tres partidos en la fase de grupos. Se trata de un organigrama que apunta a realizar una base de ejercicios en el predio de Ezeiza para luego trasladar los detalles finales a Estados Unidos.

A partir de la presentación de la lista de 55 jugadores reservados para el campeonato, la intención de Lionel Scaloni es que los elegidos vayan llegando al país desde el próximo domingo 25 de mayo. Algunos deberán pedir permiso en sus respectivos clubes con el fin de liberarse antes y encontrarse con sus compañeros. Hay una idea de realizar una concentración masiva en el predio que la AFA dispone en la provincia de Buenos Aires.

“Las gestiones están pensadas para aquellos cuya temporada termine en el fin de semana del domingo 24, lo cual incluye a las principales ligas europeas como es el caso de la Premier League, La Liga y Serie A”, expresaron desde TyC Sports. Se espera que el viaje a Estados Unidos se dé en la primera semana de junio para instalarse en la ciudad de Kansas, que será la base. De allí el equipo se moverá al centro de entrenamientos y a los estadios donde deberá cruzarse con Argelia, Austria y Jordania.

Por otro lado, se espera que la partida del país sea con la lista de los 26 jugadores convocados a disputar el Mundial. Es importante resaltar que la lista definitiva debe ser presentada en los primeros días de junio. Mientras que aquellos nombres que fueron descartados van a quedar como reserva en caso de que se presente una lesión que obligue a realizar un cambio de último momento.

“Ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión”, expresó Claudio Tapia en un reciente posteo en su cuenta de X. En tanto que el centro elegido para llevar a cabo los ensayos futbolísticos se dará en el complejo Compass Minerals National Performance Center.

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial 2026

A modo de preparación, la Selección Argentina va a afrontar dos encuentros amistosos con el fin de obtener cierto rodaje deportivo y pulir detalles que el cuerpo técnico fue viendo en los entrenamientos. El primer duelo será ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas en la tarde del 6 de junio. Esto implica que la llegada a Estados Unidos se dé entre el día 2 y 3 del mismo mes.

Por otro lado, se desprende un duelo ante Islandia que fue organizado para la tarde del 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama. Será el último de los amistosos que se pactaron, porque el debut en el Mundial se estará produciendo a las 22 horas de la Argentina, el martes 16 de junio frente a Argelia en la ciudad de Kansas City.

La prelista de 55 jugadores

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

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