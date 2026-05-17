Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Sporting Cristal y Junior se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo miércoles 20 de mayo desde las 23:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores.

Así llegan Junior y Sporting Cristal

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

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Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores

Junior viene de caer por 0 a 1 frente a Cerro Porteño. Ha empatado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 1 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal perdió ante Palmeiras por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 victorias y 1 derrota. Logró convertir 5 goles y le han encajado 6.

El último mano a mano en este certamen fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal se llevó la victoria por 2 a 0.

Los coleros del grupo tienen que levantar su nivel para no quedar al margen de la disputa por avanzar de etapa. Sp. Cristal es tercero con 6 puntos. El Tiburón está último y solo logró cosechar 1 unidad.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Junior en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Sporting Cristal en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Junior y Sporting Cristal, según país