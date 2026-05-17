Flamengo vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Estudiantes y Flamengo se enfrentarán en el Maracanã el próximo miércoles 20 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores.

Así llegan Flamengo y Estudiantes

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

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Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Flamengo igualó 0-0 frente a Independiente Medellín. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 1 empate. Le convirtieron 2 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Estudiantes igualó 1-1 ante Cusco FC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empates: 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y sellaron un empate en 1.

Con 7 puntos y 7 goles convertidos, Flamengo buscará seguir en el primer lugar de su Grupo A. Por su parte, El Pincha está en segundo puesto, con 6 unidades y 5 anotaciones.

Esteban Ostojich fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Estudiantes en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Flamengo y Estudiantes, según país