Ejército israelí dice que ataque en Gaza mata a líder de brazo armado de Hamás, Haddad

Varias personas transportan un cuerpo que los dolientes identificaron como el del comandante de Hamás, al-Haddad.

El ejército israelí anunció el sábado que había matado al jefe del brazo militar de Hamás en un ataque aéreo sobre Gaza el ‌día anterior, lo que lo ‌convierte en el alto cargo de Hamás de mayor rango abatido por Israel desde el acuerdo de alto el fuego de octubre, respaldado por Estados Unidos, que tenía por objeto poner fin a los combates.

Un alto cargo de Hamás, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que Izz al-Din al-Haddad, nacido en 1970, había muerto en el ataque. El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasem, dijo ​más tarde en un ⁠comunicado en video publicado en Facebook que Haddad había fallecido, sin dar más ‌detalles.

En la mezquita de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro ⁠de Gaza, se celebró el sábado un ⁠funeral conjunto por Haddad, su esposa y su hija de 19 años. No quedó claro de inmediato cómo murieron.

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Israel llevó a cabo al menos dos ataques contra Gaza el ⁠viernes, en los que murieron siete palestinos, entre ellos tres mujeres ​y un niño, según los servicios médicos locales. Una fuente ‌palestina dijo que Haddad murió en un ‌ataque israelí contra un edificio de departamentos.

El ejército israelí dijo que Haddad ⁠murió en lo que describió como un ataque preciso contra la ciudad de Gaza. Israel ha llevado a cabo repetidos ataques contra Gaza desde que comenzó el alto el fuego.

Unos 850 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el alto el ​fuego de ‌octubre, según cifras que no distinguen entre combatientes y civiles. Cuatro soldados israelíes murieron a manos de milicianos durante el mismo periodo. Hamás no revela las cifras de bajas entre sus combatientes.

En una declaración conjunta con su ministro de Defensa el viernes, en la que anunciaban que ⁠el ejército había atacado a Haddad, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Haddad fue uno de los artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023 que precipitaron la actual ofensiva israelí sobre Gaza.

Haddad, que se convirtió en el jefe militar del grupo en Gaza tras el asesinato de Mohammad Sinwar por parte de Israel en mayo de 2025, "fue responsable del asesinato, el secuestro y el daño infligido ‌a miles de civiles (y) soldados israelíes", afirmaron.

Apodado "el Fantasma", Haddad había sobrevivido a múltiples intentos de asesinato por parte de Israel, según fuentes de Hamás. El ejército israelí afirma que era uno de los comandantes más veteranos de Hamás, habiendo ascendido en el escalafón desde los inicios del grupo en la década de 1980 hasta ocupar varios puestos ‌de alto rango.

Israel y Hamás siguen en un punto muerto en las conversaciones indirectas para avanzar en el plan de posguerra del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, destinado ‌a poner fin a ⁠más de dos años de combates.

Israel ha intensificado sus ataques en Gaza en las semanas transcurridas desde que detuviera sus bombardeos ​conjuntos con Estados Unidos en Irán, redirigiendo sus ataques hacia el devastado territorio palestino, donde, según el ejército, los combatientes de Hamás están reforzando su control.

Con información de Reuters