Qué se sabe del jabalí que apareció en Escobar a días de que vean un puma en la misma zona

La aparición de un jabalí suelto en una zona rural de Escobar prendió las alarmas entre los vecinos y las autoridades locales, ya que animales como este no suelen estar en la zona. Fue visto durante la madrugada del martes mientras caminaba por un predio boscoso a metros de la calle Juan Mermoz norte, entre hectáreas de campo abierto.

Después del aviso de los vecinos que incluyó la difusión de una foto tomada por un hombre que logró captarlo mientras deambulaba por la zona, la Municipalidad de Escobar activó un protocolo de búsqueda y de captura junto con la Dirección de Flora y Fauna y la Policía Rural bonaerense.

“Es la primera vez que se lo ve en la zona”, expresaron fuentes oficiales, mientras avanzan las tareas para localizar al jabalí y trasladarlo de manera segura para que esté a resguardo y garantizar la seguridad de las y los vecinos.

Sospechan que es la mascota de alguien

El director de Zoonosis de Escobar Cristian Pisaco explicó que los primeros en advertir la presencia del jabalí fueron unos nenes que “fueron corridos” por el animal. A partir de eso, los padres y los vecinos comenzaron a rastrear el área hasta lograr registrar al animal en una imagen.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el jabalí fue criado ilegalmente como mascota y luego abandonado. “Creemos que el jabalí es víctima de mascotismo”, expresó el director de Zoonosis. La sospecha se apoya en distintos indicios, como que el jabalí no es una especie autóctona de la región y fue visto solo, algo poco habitual en este tipo de animales.

“No solo es rara su presencia porque no se trata de su hábitat, sino que es extraño que haya sido visto solo. Alguien lo trajo a Escobar”, explicó el especialista y recordó que la especie fue introducida en Argentina entre 1910 y 1930.

Desde el municipio subrayaron que no se debe intentar acercarse ni acorralar al animal. A diferencia de otras especies silvestres, el jabalí puede reaccionar de manera agresiva si se siente en peligro. En caso de enfrentar una situación de riesgo las autoridades recomendaron comunicarse inmediatamente con Defensa Civil (103) al 11-3554-6825 o mediante el sistema “Ojos y Oídos en Alerta” de la web municipal.

El antecedente del puma

La aparición del jabalí ocurrió solo días después del inusual hallazgo de un puma en el distrito. En las inmediaciones del Náutico Country Club, también en Escobar, una cámara de seguridad registró al felino durante la madrugada del domingo. Se montó un operativo de rastreo, aunque el animal no volvió a ser visto.

Pisaco aclaró igualmente que se trata de situaciones muy distintas. Mientras el jabalí es considerado una especie invasora y exótica, el puma sí forma parte de la fauna del corredor biológico de la zona. “El felino es un animal de la región, que vive tranquilamente en este corredor biológico y que, cuando detecta personas, huye”, explicó.

En el caso del jabalí, en cambio, preocupa especialmente el posible origen ilegal del animal y los riesgos ambientales y de seguridad que podría representar.