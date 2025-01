¿Por qué no se recomienda alimentar con comida de humanos a los animales salvajes?

Por qué no hay que alimentar animales salvajes.

Al trasladarse a ambientes alejados de la ciudad y que permiten otro contacto con la naturaleza, las personas pueden visualizar a los animales salvajes. Algunos pueden provocar fascinación y despertar ternura al punto que se decide alimentarlos con un pedazo de pan o cualquier otra comida para humanos. Una decisión que se trata de un grave error.

Por lo general, los animales suelen huir ante la presencia de las personas porque consideran que son una amenaza, debido a que prefieren preservar su existencia. Aunque todo puede cambiar de gran manera si comienzan a observar que les ofrecen comida o notan que pueden conseguir alimentos con cierta facilidad dentro del territorio en donde se desplazan.

"Una mujer dio de comer a un zorro hambriento y este volvió con amigos", manifestó Tusmedios, como figura su usuario en X (Ex Twitter). En el video, se puede apreciar que animal regresó al hogar con gran parte de la manada en búsqueda de comida. Si se realiza un conteo, son ocho los zorros que se acercaron a la puerta del lugar. Si bien despierta cierta ternura, se trata de un grave error que pudo desatar consecuencias negativas.

Lo primero a señalar es que a los animales salvajes no se les debe dar comida de humanos porque esta puede provocar cambios dentro de su organismo. Ellos llevan un dieta específica que depende de lo que encuentren en un ambiente natural, por lo que los componentes químicos de los alimentos de las personas podrían generarles problemas. Además, se está desarrollando una conducta de que adiestramiento que no es aconsejable.

Si una persona comienza a alimentar a un animal salvaje, este tendrá dependencia exclusiva de aquella para conseguir su alimento. Al punto que no hará esfuerzos para conseguirlo porque sabe que siempre van a tener comida disponible. Esto se une con que no toda la fauna es domesticable: criar perros y gatos no representa riesgos, pero muy distinto son zorros, mapaches o cualquier otra especie. Su comportamiento podría resultar en lesiones para su adiestrador.

¿Por qué el número 58 espanta a las moscas y cuál es su secreto?

Una de las plagas más comunes en las cocinas y que son bastante complicadas de eliminar es la presencia de moscas. El hecho de que estén dando vueltas en un sector que hay comida entrega una mala sensación y las personas hacen lo imposible para poder alejarlas. Si bien cada especie cumple un rol determinado dentro del ecosistema, se puede lograr que este insecto se vaya.

Uno de los consejos que más se repite en las redes expresa que es necesario tomar una hoja, dibujar un 58 en grande y colocarlo en la zona en la cual queremos que no haya más moscas. Es necesario dejar pasar unos minutos para observar como hace efecto. La explicación que se entrega es que la forma de los números genera cierta confusión en el insecto y tiende a confundirlo con una telaraña. Algo que provocará su alejamiento de manera inmediata.