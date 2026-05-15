La División Cibercrimen de la Policía Bonaerense llevó adelante este jueves una serie de allanamientos en el partido de Esteban Echeverría tras una notificación del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) , un organismo estadounidense que monitorea el tráfico de material de abuso infantil en plataformas digitales. El operativo, ordenado por la UFI N°3 de ese municipio, abarcó 15 causas distintas y culminó con la detención de seis sospechosos.

Entre ellos, llamó poderosamente la atención el caso de un docente de 47 años, con domicilio en Monte Grande. Según las fuentes, el hombre estaba vinculado a cuatro escuelas secundarias técnicas de Monte Grande y Llavallol.

El material hallado en su teléfono

Durante el allanamiento a su vivienda, los efectivos le secuestraron un teléfono celular que fue abierto en el acto. En su interior encontraron fotografías de las nalgas de jóvenes, que serían sus alumnas, tomadas sin su consentimiento. Pero lo más grave apareció después: material compatible con abuso sexual infantil. La víctima sería su propia hija de 5 años.

El juzgado de garantías interviniente ordenó su detención inmediata. La imputación en su contra es por “producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales” . El área de Minoridad local ya intervino para resguardar a la niña, que convivía con su padre.

Más detenidos y dispositivos secuestrados

La redada no se limitó a ese caso. Se allanaron 15 domicilios en Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel. Los detectives secuestraron más de 20 teléfonos celulares, siete computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán peritados para ampliar la investigación.

En al menos otros dos allanamientos, los investigadores encontraron material de abuso infantil en teléfonos que fueron abiertos en el lugar, lo que derivó en la detención inmediata de los sospechosos. Uno de ellos, un hombre de nacionalidad boliviana con domicilio en Nueve de Abril, tenía en su poder cinco celulares, un pendrive, una tablet, un disco rígido y cuatro notebooks.

El fiscal de la UFI N°3 continuará con las pericias de los dispositivos secuestrados y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Antecedentes de la colaboración con NCMEC

El NCMEC es un organismo estadounidense que recibe notificaciones de plataformas como Google, Facebook, Instagram y WhatsApp sobre posibles casos de explotación infantil. El Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene un convenio con esa entidad desde 2013, que permitió intervenir en decenas de causas de alto perfil en la Argentina.

Este operativo demuestra que la colaboración internacional sigue activa y que las fuerzas de seguridad locales están atentas a cualquier alerta.