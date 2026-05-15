Cultura e independencia: Barbi Recanati y Lucy Patané sacuden el Teatro Flores en una noche histórica

Lucy Patané y Barbi Recanati se presentarán en el Teatro de Flores (Foto: gentileza prensa).

La música independiente argentina tendrá su gran celebración en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Barbi Recanati y Lucy Patané anunciaron su primera fecha conjunta en el mítico Teatro Flores, un concierto que promete ser un punto de encuentro generacional y una oportunidad única para ver los potentes shows de ambas artistas en una misma noche.

El show las encuentra en momentos cumbre de sus carreras. Recanati continúa girando con Único y nuestro (2025), su tercer álbum solista que consolida una trayectoria que incluye nominaciones al Latin Grammy y un rol fundamental en la difusión cultural con su sello Goza Records y el libro Mostras del Rock. Por su parte, Patané —multiinstrumentista, productora clave de la escena y ganadora del Premio Gardel— llega tras la nominación de su celebrado segundo disco, Hija de Ruta (2024), donde cruza el punk rock, el speed metal y el drum&bass.

El rescate de una "joyita" subte

El gran atractivo de la noche será el estreno en vivo de Paseo, una relectura del clásico que la banda punk She-Devils incluyó en su disco Horario Invertido (2007). El proyecto nació en pandemia, tras una grabación casera que Barbi subió a sus redes. "Lucy me contó que para ella también esa canción es muy especial. Nos pareció lo más romántico del mundo grabar esta canción y estrenarla en vivo ahí", destaca Recanati, señalando que la fecha en Flores les despertó una profunda nostalgia por la época que las unió hace veinte años.

Para Lucy Patané, el tema retrata a la perfección su juventud transitando entre el conurbano y la Capital: “Aún hoy lo sigue haciendo, describiendo la soledad porteña. Sentí desde el primer momento que había encontrado una joyita que me podía acompañar en el discman y luego en el celular. Paseo fue una patada de juventud que ahora podemos interpretar en nuestras nuevas versiones”.

Entradas para Barbi Recanati y Lucy Patané en el Teatro de Flores

La cita en el Teatro Flores (Av Rivadavia 7806, CABA) no solo será un recorrido por el pulso rockero y alternativo de dos creadoras fundamentales de nuestra cultura, sino también una declaración de principios sobre la vigencia y la fuerza de la música autogestiva. Todavía quedan entradas para el show y las mismas pueden comprarse a través de Passline, en el siguiente link.