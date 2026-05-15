ATE denunció que el Gobierno “retiene” trabajadores del Servicio Meteorológico para impedir una protesta

Denuncian privación de la libertad contra trabajadores del Servicio Meteorológico.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno nacional “retiene ilegítimamente” a trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para evitar que participen de una protesta sindical contra el ajuste y los despidos en el organismo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el gremio aseguró que en la sede ubicada en Dorrego 4019 “encintaron y precintaron el organismo amenazando a los trabajadores” para impedir que adhieran a la jornada nacional de lucha convocada por el sindicato.

“Por estas horas, están retenidos contra su voluntad con maniobras totalmente extorsivas. Es privación ilegítima de la libertad”, sostuvo ATE, que vinculó la situación con el conflicto abierto por el presunto intento de avanzar con más de 140 despidos y el “desguace” del organismo.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó el hecho como “muy grave” y apuntó directamente contra el Gobierno. “Milei y su Gobierno están incurriendo en un delito grave”, afirmó.

Además, desde el sindicato remarcaron que “el derecho de huelga está consagrado en la Constitución Nacional” y aseguraron que el oficialismo “no va a lograr impedir esta protesta ni ninguna otra”.

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional

La retención de trabajadores denunciada por los estatales se produce en medio de la “Jornada Nacional de Lucha” de este viernes por parte del gremio, con protestas en aeropuertos de todo el país. ATE acusa al Gobierno de estar llevando a cabo lo que consideran un “ataque” a los derechos laborales y a la operatividad de servicios fundamentales para la navegación aérea.

El foco principal del conflicto radica en la situación de los más de cien trabajadores del SMN, quienes enfrentan un riesgo inminente de perder sus puestos de trabajo.

"No han existido respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos y que está empecinado en atacar las consecuencias que genera una medida de fuerza en los aeropuertos pero nunca en tratar de solucionar las causas que generan el conflicto”, señaló Aguiar, al convocar la protesta.

Según denunció Aguiar, hoy vence el mes de preaviso otorgado por el Ejecutivo a los agentes sujetos a recortes de personal. Para el gremialista, la distribución de los despidos pretendidos afecta la infraestructura federal del organismo: 98 corresponden a trabajadores desplegados en estaciones meteorológicas de distintos puntos del país, mientras que 42 pertenecen a la sede central, detalló el sindicalista.