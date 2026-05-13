ATE convoca a una protesta ante despidos inminentes en el Servicio Meteorológico 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una “Jornada Nacional de Lucha” este viernes con protestas en aeropuertos de todo el país y denunció lo que consideran un “ataque” a los derechos laborales y a la operatividad de servicios fundamentales para la navegación aérea. El foco principal del conflicto radica en la situación de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quienes enfrentan un riesgo inminente de perder sus puestos de trabajo.

"No han existido respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos y que está empecinado en atacar las consecuencias que genera una medida de fuerza en los aeropuertos pero nunca en tratar de solucionar las causas que generan el conflicto”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Según denunció Aguiar, este viernes vence el mes de preaviso otorgado por el Gobierno a los agentes sujetos a recortes de personal. Para el gremialista, la distribución de los despidos pretendidos afecta la infraestructura federal del organismo: 98 corresponden a trabajadores desplegados en estaciones meteorológicas de distintos puntos del país, mientras que 42 pertenecen a la sede central, detalló el sindicalista.

Desde el sindicato advierten que este recorte no es solo un golpe a las familias de los trabajadores, sino que forma parte de un proceso de "vaciamiento" que pone en duda la continuidad de servicios básicos. El sindicato sostiene que el Gobierno se mostró "empecinado en atacar las consecuencias" de las protestas, pero evitó sistemáticamente tratar las causas que generan el conflicto.

Riesgos técnicos y seguridad operativa

La falta de personal no es solo una amenaza a futuro; ya produce efectos tangibles en la seguridad de los vuelos. ATE informó que actualmente 25 estaciones meteorológicas funcionan de manera parcial, habiendo cesado la realización de controles durante el horario nocturno. Esta carencia de datos técnicos en tiempo real representa un riesgo directo para la seguridad de todas las operaciones aéreas, ya que la información meteorológica es un insumo crítico para la toma de decisiones en cabina y en las torres de control.

A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno intentó "limitar" el derecho a huelga argumentando que el SMN es un servicio esencial. Sin embargo, ATE rechazó esta postura ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo al señalar que la Ley de Régimen Laboral N°25.877 no incluye al SMN en su listado taxativo de servicios esenciales. El sindicato subrayó que, si bien la gestión del espacio aéreo (a cargo de EANA) sí podría considerarse esencial, el Servicio Meteorológico no reviste esa categoría legal, y su anulación como derecho de protesta es considerada inconstitucional.

“El Servicio Meteorológico Nacional no es un servicio esencial ni tampoco reviste importancia trascendental. No integra ninguna de las categorías legales”, consideró Aguiar, quien sostuvo que las protestas “van a crecer” mientras estén latentes las amenazas de despido y ajuste en el Sistema Meteorológico Nacional y no se cumplan los compromisos asumidos en la ANAC y el EANA. En este sentido, ATE advirtió que, de no mediar una solución favorable, se avanzará en un paro general la próxima semana que podría provocar la suspensión de vuelos en todo el país.