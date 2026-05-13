La Bancaria paraliza el BCRA y el Hipotecario por despidos y cierre de sucursales

Los empleados bancarios lanzan medida de fuerza por cierres y despidos.

La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, lleva adelante este miércoles un paro de actividades que afectará la atención en el Banco Central (BCRA) y el Banco Hipotecario. La medida de fuerza, motivada por decisiones que el gremio califica como “arbitrarias e inaceptables”, se implementará durante las últimas tres horas de atención al público en ambas entidades. El sindicato denuncia un "plan de ajuste" que incluye el cierre de dependencias clave y pone en "riesgo" la estabilidad laboral de decenas de trabajadores.

En el caso del BCRA, el conflicto se centra en el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que operan actualmente en el interior del país, lo que representaría la pérdida de 32 puestos de trabajo. Desde el gremio advierten que esta medida implica un “vaciamiento de funciones esenciales” que afecta gravemente a las economías regionales. A pesar de que ya se había realizado un paro de 24 horas el pasado 27 de abril, el sindicato señala que las autoridades mantienen una “postura intransigente y sin voluntad de diálogo”.

Por su parte, la protesta en el Banco Hipotecario responde a la denuncia de “despidos injustificados” y un cierre sistemático de sucursales en todo el territorio nacional. La organización gremial rechazó de manera absoluta cualquier política de achicamiento y ratificó que se mantiene en estado de "alerta y movilización". Asimismo, advirtieron que, de no obtener soluciones urgentes y concretas, el plan de acción gremial se profundizará con nuevas "medidas de fuerza directas".

El malestar sindical se fundamenta en que, tras la huelga del mes pasado en las tesorerías del BCRA, las autoridades del organismo monetario optaron por ignorar los reclamos, lo que precipitó la decisión de extender el conflicto. Para La Bancaria, el achicamiento de estas áreas no solo afecta los empleos, sino que debilita la estructura operativa del sistema financiero en las provincias.

Hacia el final de la jornada el gremio evaluará el impacto del paro, pero el comunicado emitido por la conducción de Palazzo es contundente: no aceptarán que los empleados pierdan sus puestos de trabajo como consecuencia de cierres arbitrarios. Ante la falta de una mesa de negociación, la posibilidad de un paro por tiempo más prolongado o de alcance nacional queda latente en el futuro inmediato.