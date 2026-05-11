Paro bancario en Argentina 2026: cuándo es, bancos que adhieren y qué trámites se ven afectados

La Asociación Bancaria anunció un paro para el próximo miércoles 13 de mayo 2026. La medida de fuerza se realizará durante las últimas tres horas de atención bancaria y alcanzará sucursales de todo el país, lo que afectará trámites presenciales.

Paro bancario el miércoles 13 de mayo 2026: los detalles de cómo afectará el servicio

En un comunicado, el sindicato conducido por Sergio Palazzo explicó que el paro alcanza al Central de la República Argentina (BCRA) y a todas las sucursales del Banco Hipotecario.

Se espera que la medida de fuerza comience a las 12 horas y que interrumpa la atención presencial, impidiendo que los clientes realicen operaciones y trámites en las sucursales durante la tarde. Por ahora, no es concreto si también se verán afectados los servicios digitales, cajeros automáticos o canales electrónicos.

La medida de fuerza alcanza a todas las sucursales del Banco Hipotecario

¿Por qué La Bancaria impulsó el paro nacional?

La Bancaria convocó al paro frente a la resolución que estableció el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. "Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social", advirtieron desde el sindicato.

El gremio había realizado una medida de fuerza el 27 de abril y también se había presentado a diferentes instancias formales con la Secretaría de Trabajo para impedirlo sin éxito.

"En el Banco Hipotecario denunciamos el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo", sostuvieron.

En ese contexto, la Asociación Bancaria señaló que se mantendrá en estado de alerta y movilización en todo el país y, además, advirtió que profundizará el plan de acción gremial en caso de no tener "soluciones urgentes y concretas".