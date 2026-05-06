Paro en el BCRA y el Banco Hipotecario el próximo miércoles

La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional para el miércoles 13 de mayo que se llevará a cabo durante las últimas tres horas de atención al público en el Banco Central y el Banco Hipotecario. La medida de fuerza fue anunciada en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que el gremio calificó como “arbitrarias” y perjudiciales para los trabajadores.

Según el comunicado, en el Banco Central el conflicto se centra en una resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales existentes en el país. Desde el sindicato advirtieron que esta medida podría derivar en la pérdida de al menos 32 puestos de trabajo y en un “vaciamiento de funciones esenciales”, con impacto directo en las economías regionales.

El gremio también señaló que, pese a una protesta previa realizada el 27 de abril y a las gestiones formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades mantuvieron su postura sin abrir instancias de negociación. En ese sentido, cuestionaron la falta de diálogo y consideraron que la decisión agrava el conflicto.

En paralelo, la Asociación Bancaria denunció una política de reducción de estructuras en el Banco Hipotecario, con cierre de sucursales y despidos que calificó como injustificados en distintos puntos del país. El sindicato rechazó cualquier proceso de ajuste que implique la pérdida de empleos o el deterioro de las condiciones laborales.

Conflicto por el cierre de tesorerías regionales

El eje central de la disputa en el Banco Central gira en torno a la decisión de reducir la red de tesorerías regionales, áreas clave para la distribución y logística de efectivo en distintas zonas del país.

Desde el gremio sostienen que su eliminación no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también debilita la presencia operativa del organismo en el interior, con posibles consecuencias sobre el funcionamiento del sistema financiero y las economías locales.

Finalmente, desde la organización sindical ratificaron su postura de defensa del empleo y advirtieron que no permitirán el avance de políticas de ajuste que impacten sobre los trabajadores del sector.