Manuel Adorni desmintió al arquitecto, reconoció que no hubo factura y se contradijo. Lo hizo saber a través de su entorno, según averiguó El Destape. El contratista que llevó adelante los arreglos en la casa del country de Manuel Adorni declaró bajo juramento que la refacción de la casa country de Indio Cuá costó U$S 245.000 y se pagó en efectivo.

"Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca su casa sabe que no vale ese dinero", dijeron en el equipo de Adorni en declaraciones que obtuvo El Destape. "Probablemente mandaremos a hacer una inspección ocular", ratificaron.

Asimismo, el jefe de ministros reconoció que no tiene la factura. "Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados y nunca la entregó", respondieron desde el riñón de Adorni.

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En el equipo del jefe de Gabinete aseguraron que van por Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz. "En caso que no corresponda su declaración se harán las denuncias correspondientes", aseguraron.

Este hombre, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado en calidad de testigo como parte de la ronda de testimonios en el marco de de la investigación el patrimonio del funcionario acusado por enriquecimiento ilícito. Tabar declaró bajo juramento de decir la verdad.

La casa ubicada en Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz fue registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en noviembre de 2024. Esa fue una de las propiedades por las que se amplió la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los 120.000 dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Sobresueldos: ¿otro escándalo en ciernes?

La declaración del contratista se dio el mismo día en que el Gobierno decidió frenar la censura al periodismo y reabrir la sala de prensa de la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete dio una conferencia de prensa ante los periodistas acreditados. Allí, el jefe de Gabinete no negó que se paguen sobresueldos en el Estado.

La pregunta fue en relación a una nota publicada en Clarín el último domingo, en la que se mencionó la sospecha de que "hay funcionarios y asesores que recibirían pagos mensuales por fuera de lo establecido". A pesar de insistir en su respuesta, en ningún momento Adorni dijo que sean inexistentes estos presuntos pagos en negro a funcionarios del Ejecutivo, evitando desmentir claramente las versiones