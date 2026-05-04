Blake Lively y Justin Baldoni han llegado a un acuerdo en la demanda interpuesta por la ‌actriz en relación con ‌el rodaje del drama romántico de 2024 "It Ends With Us", informó el lunes la productora de Baldoni.

Esto evita el juicio civil previsto para mayo, en el que se esperaba que ambos actores testificaran sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada formuladas por Lively contra Baldoni.

El acuerdo pone fin a más ​de un año ⁠de un litigio enconado que atrajo una intensa atención mediática ‌a medida que los detalles de las acusaciones ⁠de Lively y las contrademandas de ⁠Baldoni se iban filtrando en los documentos judiciales.

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Lively, conocida por protagonizar la serie de televisión "Gossip Girl", demandó a Baldoni, a su ⁠productora Wayfarer Studios y a otros en diciembre ​de 2024, reclamando una indemnización por supuestos ‌actos de acoso, difamación, invasión de ‌la privacidad y violaciones de las leyes federales y ⁠estatales de derechos civiles.

Afirmó que los demandados crearon un ambiente cargado de tensión sexual durante la producción de la película y que, posteriormente, orquestaron una campaña de desprestigio para silenciarla.

Baldoni, ​que dirigió ‌y coprotagonizó "It Ends With Us", respondió que resolvió rápidamente las preocupaciones de Lively y afirmó que tenía derecho a contratar a una empresa de gestión de crisis después de que la actriz comenzara a ⁠desacreditarlo públicamente.

El juez federal de distrito Lewis Liman desestimó las denuncias de acoso sexual de Lively el 2 de abril, pero los detalles de las acusaciones de la actriz podrían haber salido a la luz en el juicio civil previsto para el 18 de mayo sobre sus denuncias de represalias.

La disputa se hizo pública ‌en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una denuncia contra Baldoni ante el Departamento de Derechos Civiles de California, seguida de su demanda. Un artículo relacionado publicado en el New York Times se titulaba: "'Podemos enterrar a cualquiera': Dentro de la máquina de ‌desprestigio de Hollywood".

Baldoni demandó a Lively y a su marido, el actor Ryan Reynolds, por difamación, alegando que intentaron destruir su reputación, pero ‌Liman desestimó ese ⁠caso en junio. El juez también desestimó la demanda por difamación de Baldoni contra el Times.

"It ​Ends With Us" estaba protagonizada por Lively en el papel de una florista que se casa con un neurocirujano interpretado por Baldoni.

Con información de Reuters