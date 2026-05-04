Crisis gastronómica: Una histórica pizzería anunció su cierre

Una histórica pizzería cerró una de sus sucursales.

En el contexto de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, el sector gastronómico vive uno de sus peores momentos y una histórica pizzería anunció el cierre de una de sus sucursales más importantes.

Se trata de la pizzería Ónix que anunció el cierre de la sucursal ubicada en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y se sumó a la larga lista de locales que dijeron adiós en el último tiempo.

"Cerramos nuestra sucursal de Microcentro. Gracias a cada persona que formó parte, que vino, que compartió y que nos eligió siempre", escribieron desde Onix al anunciar el fin de la sucursal de Sarmiento 702.

Tras esto, el comercio mantiene otros locales en Nine Shopping (partido de Moreno), en el barrio porteño de Villa Pueyrredón y en el Country San Diego. Luego de el fin de la sucursal realizaron un sorteo de una consumición para dos personas.

La empresa cerró su sucursal porteña en medio del duro momento que vive el sector gastronómico.

Con Milei cerraron más de 26 mil empresas

Esto no es algo aislado ya que en apenas dos años, Argentina perdió 26.027 empresas, una caída generalizada que afecta a casi todas las actividades. El último informe del Observatorio de la Industria de la UTN.BA señaló que el número de empresas activas se ubica en 488.177, apenas un escalón por encima del peor registro de la serie analizada.

El historial productivo del país muestra un "comportamiento oscilante" desde 2015, caracterizado por ciclos sucesivos de expansión y retroceso. Previo al escenario actual, se registró un prolongado declive que encontró su piso durante el segundo semestre de 2021. Tras aquel desplome, el tejido empresarial logró hilvanar un período de crecimiento sostenido con 27.422 compañías nuevas y que se mantuvo vigente hasta que Milei llegó a la Presidencia.

El documento, realizado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), evidencia un panorama desolador por los casos de cierres y paralización de plantas de unidades productivas en conjunto con un indicador que refleja la situación en términos agregados para los sectores industriales, metalúrgico, textil, alimenticio, automotriz, materiales de construcción y químico. En todos los casos hubo efectos concretos de las medidas adoptadas por la administración de La Libertad Avanza.

En términos absolutos, el Comercio lidera la pérdida con 6.291 establecimientos menos. El rubro Industrial, por su parte, registra la desaparición de 3.025 fábricas. Dentro del mundo fabril, los subsectores más afectados fueron: Textil, confección y calzado (-753 unidades productivas); Otros productos de metal (-414) y Alimentos y bebidas (-314).

En los últimos dos años, en términos de actividad, solo se destacaron escasas excepciones: Actividades administrativas, y Asociaciones y servicios personales mostraron incrementos en su cantidad de empresas, con variaciones de 5,9% y 2,7%, respectivamente. Por su parte, Minería y petróleo presentó un comportamiento más estable con un leve crecimiento del 0,1%.