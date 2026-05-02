Milei junto a Milken, símbolo del poder financiero que marcó los años 80.

Desde el Beverly Hilton de Los Ángeles hasta la Casa Rosada, la relación entre Javier Milei y Michael Milken traza un puente entre el libertarismo y el inicio del “capitalismo salvaje” de los años ‘80. En el centro de ese puente está el Instituto Milken, la organización que reúne a las élites financieras y de política económica en su Conferencia Global 2026, y cuyo fundador encarna el triunfo de la lógica de los mercados y una de las más grandes condenas por fraude financiero de la historia de Wall Street.

Milken es un personaje opaco de las finanzas, reconocido por su papel como ‘rey de los bonos basura’ y haber sido condenado por delitos financieros en los años 90, antes de reconvertirse en filántropo. El presidente del instituto donde disertará MIlei suele sintetizar su visión con la frase de que ‘financiar es una forma de arte’, pero su figura quedó asociada de manera indisoluble a lo peor del sistema financiero internacional.

Del ‘rey de los bonos basura’ a gurú global

Milken nació en 1946 en California y se convirtió en el rey de los bonos basura durante la década de 1980. Desde su posición en Drexel Burnham Lambert, un banco de inversión clave de Wall Street por aquel entonces, fue una figura central en la expansión del mercado de activos de alto rendimiento, un instrumento que permitió a empresas con menor calificación crediticia acceder a financiamiento y crecer, pero que también quedó asociado a prácticas controvertidas y conflictos de interés.

A fines de los años 80, en el marco de una serie de investigaciones sobre el funcionamiento del mercado financiero —que incluyeron casos resonantes como el de Ivan Boesky—, Milken fue acusado de violaciones a la legislación bursátil. En 1990 se declaró culpable de seis cargos y fue condenado a diez años de prisión, además de afrontar multas y acuerdos por cientos de millones de dólares. El caso impactó de lleno en Burnham Lambert, que terminó en la quiebra ese mismo año.

Milken cumplió cerca de dos años de prisión entre 1991 y 1993, tras lo cual inició un proceso de reconversión pública. Ese mismo año fundó el Milken Institute, dedicado a temas de política económica, salud y desarrollo. También impulsó la Milken Family Foundation y la Prostate Cancer Foundation, consolidando una nueva etapa centrada en la filantropía y la promoción de iniciativas vinculadas a la salud y la movilidad social, con el claro objetivo de limpiar su imagen tras los delitos cometidos.

Justamente ese personaje, a quien Milei eligió como un “defensor de las ideas de la libertad”, lo recibirá como orador el 6 de mayo en la Conferencia Global en Los Ángeles. El vínculo no es nuevo: el Presidente ya lo había visitado en septiembre pasado. Pero la escena vuelve a exponer una agenda internacional que parece desentenderse del contexto político y económico del país, ya que el mandatario se mostrará en ese ámbito rodeado de figuras controvertidas mientras su propia administración enfrenta cuestionamientos por escándalos como el caso $Libra y denuncias por enriquecimiento ilícito que alcanzan a los niveles más altos del poder libertario.