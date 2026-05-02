Luego de que la Corte Suprema desactivara la última estrategia de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado Fernando Burlando aseguró que esta decisión "es Justicia en su más puro estado". La resolución negó un pedido de nulidad presentado por las defensas de los condenados y ratificó las penas sobre los ocho rugbiers.

Hace apenas dos días, el máximo tribunal denegó los pedidos que habían presentado los abogados defensores de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi por considerar que faltan fallos previos para resolver el caso en esta instancia. De esta manera, las penas dictadas por la Justicia provincial por el asesinato del joven ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020 continúan vigentes.

"Este fallo es Justicia en su más puro estado", dijo Burlando en diálogo con Infobae. Thomsen, Comelli, Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi habían sido condenados a prisión perpetua, considerados coautores, en tanto Lucas Pertossi, Cinalli y Viollaz quedaron con 15 años, condenados como partícipes necesarios.

"Sin duda que feliz no es la palabra adecuada pero sí satisfecho o reconfortado al ver que nuestro trabajo alcanzó el objetivo de Justicia que nos habíamos propuesto y que era justo y necesario alcanzar. Esa satisfacción no es por nosotros, es por los padres de Fernando y por el mismo Fernando", resaltó Burlando, y luego siguió: "Es por ver que no ha sido en vano el esfuerzo enorme que ha hecho el equipo y sobre todo con la sangre joven que nos nutre y nos llena de orgullo".

En ese sentido, el abogado también elogió la labor del sistema judicial en el caso, motivo por el cual los ciudadanos deberían sentirse "orgullosos". "Porque por cada funcionario que pueda tener algo cuestionable, hay muchísimos más que cumplen su labor con probidad y honestidad", añadió.

Para Burlando, con este fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; el caso por el asesinato de Báez Sosa, uno de los expedientes criminales de mayor repercusión pública de los últimos años, está cerrado.

Cómo fue el fallo de la Corte

El máximo tribunal desestimó los planteos al considerar que no se dirigían contra una sentencia definitiva o no cumplían con los requisitos formales exigidos, según supo la Agencia Noticias Argentinas. En el caso de Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio, la Corte también rechazó la queja presentada por su defensa por incumplimientos técnicos en la presentación judicial.

Este mismo mes, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores habìa rechazado el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi por "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva". En ese momento, los jueces también habían señalado que la condena todavía no se encuentra firme por estar pendiente de resolución de la Suprema Corte Bonaerense.